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Как в Киеве будут работать церкви на Пасху и Вербное воскресенье

23 апреля, 12:40

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Местная комиссия ТЭР и ЧС приняла ряд решений в связи с карантинными ограничениями

В Киеве власть рекомендует провести богослужения на праздники онлайн. Опубликовали рекомендации для церквей на Пасху и Вербное воскресенье.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге.

Киевская власть рекомендует:

  • онлайн-режим богослужения;
  • храмы должны обеспечить дезинфекцию зданий и проветривание;
  • разрешить только одного человека на 10 кв. м;
  • обеспечить температурный скрининг тех, кто будет принимать участие в богослужении;
  • масочный режим.

Отметим, что соответствующее решение приняла местная комиссия ТЭР и ЧС.

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Напомним, 2 мая украинцы будут праздновать Пасху – традиционно, в этот день верующие посещают храмы и освящают праздничные куличи. Однако из-за роста заболеваемости COVID-19 власти могут ужесточить карантинные ограничения.

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Ранее мы писали, что в ближайшие дни из красной зоны могут выйти до шести регионов, в том числе Киев и область.

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Киев церковь Пасха Виталий Кличко Вербное воскресенье Вербное

Источник: Сегодня

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