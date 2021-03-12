Как в Киеве лечили липу Петра Могилы (фото)

В центре Киева прошла необычная акция – лечили одну из старейших в городе деревьев – липу Петра Могилы, которая растет возле фундаментов Десятиной церкви, сообщает корреспондент "Сегодня" Александр Марущак.

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Профилактические лечебные работы выполнял Игорь Сингер – биолог-исследователь, эксперт по состоянию растений, специалист по аппликации средств защиты растений.

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При помощи спецоборудовния Сингер поднялся на дерево, где закрепился страховочным тросом.

"Сегодня будет выполнен целый комплекс работ. Нужно прочистить и продуть места на верхних ветках, где образовался грибок. После этого буду чистить дупла липы, где ране были бетонные пломбы. Там нужно будет открыть защитную сетку", – пояснил сайту "Сегодня" Игорь Сингер.

Он добавляет, что состояние липы нормальное, но она, как каждый "пациент" требует тщательного ухода.

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В "Киевзеленсрое" добавляют, что лечение липы Петра Могилы – это комплекс мероприятий, целью которых продлить жизнь легендарного дерева. Они должны проводиться систематически. В ноябре-декабре 2018 года уже были проведены комплексные работы по лечению и санитарно-лечебной обрезке.

Лечение дерева заняло несколько часов.

Липа Петра Могилы растет возле фундамента Десятинной церкви. Дерево высотой 10 метров и обхватом ствола 5 метров. По легенде в 1635 году ее посадил киевский митрополит и основатель Киево-Могилянской коллегии Петр Могила по случаю открытия нового храма на руинах Десятинной церкви. Отсюда и имя дерева. По оценкам ученых, липе более 400 лет. В 1972 году получила статус памятника природы местного значения.

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Ранее мы писали, что люди говорят, что липа исполняет желания, если при этом завязать на ней ленточку. Мужчины завязывают узел на успех в делах, а женщины приходят за личным счастьем.

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