Как в Киеве пенсионерка похитила опаснейший вирус – новые подробности

У женщины заканчивался контракт с институтом биотехнологий и штаммов микроорганизмов и руководство не планировало продлевать его с ней – допускают месть

Подозреваемая проработала в институте больше 20 лет / Фото: коллаж "Сегодня"

Стали известны новые подробности нашумевшей истории, когда бывшая сотрудница Государственного научно-контрольного института биотехнологии и штаммов микроорганизмов незаконно вынесла с рабочего места домой опасные штаммы вирусов. Напомним, по данным прокуратуры, женщине предъявлено подозрение, ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Что говорят в институте

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Как рассказали нам в этом институте, сотрудница, которая подозревается в громком преступлении, проработала здесь около 20 лет, занимала должность заведующей сектором по культивированию вирусов.

"Эта женщина – пенсионного возраста, у нее заканчивался контракт. Руководство института не планировало продлевать его, о чем ей было сообщено", – рассказала нам заместитель директора института по научным вопросам Зинаида Клестова.

По ее словам, о пропаже вирусов в институте стало известно, когда сюда пришли сотрудники СБУ и полицейские.

"От них мы узнали, что у нее дома был обыск. В ее холодильнике и были обнаружены вирусы с этикетками нашего института. Как она попала в поле зрения силовиков – это тайна следствия. Известно лишь то, что после увольнения из нашего института она пошла работать в одну из фирм (последняя занимается изготовлением вакцин. – Авт.). Она совершила это или из мести за то, что не продлили с ней контракт, или по заказу каких-либо заинтересованных людей. Все это выяснит следствие", - говорит Зинаида Клестова.

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После произошедшего в институте существенно ужесточили охрану вирусов.

"У нас есть и система видеонаблюдения, работает вневедомственная охрана, охраняется периметр. Но охрана не имеет права обыскивать сотрудников. В свою очередь вирусы хранятся в маленьких флакончиках, поэтому она могла вынести вирусы, спрятав их где угодно на себе. Сейчас система охраны ужесточена и все сделано для того, чтобы подобное не повторилось", - рассказали нам в учреждении.

Насколько опасен этот вирус

"Речь идет и вирусе ньюкаслской болезни птиц. Это заболевание считается особо опасным. Попадая в птицехозяйство, этот вирус передается очень быстро, начинается быстрый падеж птиц. Ранее эту болезнь называли псевдочумой", - рассказали нам в институте.

В институте подчеркивают, что факт выноса вирусов за пределы учреждения – случай исключительный, который негативно отразился на имидже столь уважаемого во многих странах учреждения.

Сотни вирусов в хранилище

"На базе нашего института создана национальная коллекция микроорганизмов для ветеринарной медицины. Коллекция является объектом, который представляет национальное достояние Украины. В ней – 793 наименования штаммов микроорганизмов и культур клеток. Из них – 214 наименований штаммов вирусов. Наш институт уникален для Украины, поскольку он единственный, кто контролирует все иммунобиологические препараты, вакцины, которые вырабатываются на основе штаммов вирусов, бактерий, грибов", – пояснила нам Зинаида Клестова.

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Как объяснили нам в институте, в Украине есть несколько производителей иммунобиологических препаратов: "Они выпускают вакцины для ветеринарии. Чтобы они могли это делать, мы должны обеспечить вакцинными штаммами, проще говоря – сырьем. Мы выдаем эти штаммы, они их размножают и делают из них вакцины. Затем, когда сделаны вакцины, мы должны проконтролировать их продукцию".

К слову, директор этого института является членом комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Украины.

Ранее мы сообщали, что если люди не выяснят причины появления коронавируса, человечество ждет появление новых пандемий COVID-26 и COVID-32.