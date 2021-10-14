Марш, велопробег и выставки. Как в Киеве празднуют День защитника и защитниц Украины (фото)

Сегодня, 14 октября, в Киеве отмечают День защитника Украины, праздник Покров Пресвятой Богородицы, а также День казачества. В связи с этим в городе прошел ряд мероприятий, которыми поделится сайт "Сегодня".
Зеленский почтил память погибших
В День защитников и защитниц Украины Владимир Зеленский почтил память погибших за страну. Президент возложил цветы к Стене памяти. Чествование состоялось на Михайловской площади в Киеве.
Кроме возложения цветов, президент был на минуте молчания. Впоследствии военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины, а воины почетного караула салютовали шестью залпами.
Более того, Зеленский осмотрел образцы современного вооружения и военной техники.
Марш в честь Дня защитников и защитниц
В центре Киева сегодня проходит марш в честь Дня защитников и защитниц Украины.
Марш начался от Университета имени Тараса Шевченко, где прошло вече его участников. На него, в частности, пришли представители Нацкорпуса, Свободы, Правого сектора и Движения ветеранов Украины.
Впереди колоны двигались участники боевых действий, за ними – представители патриотических организаций.
Выставка ГСЧС
Техника спасателей столичного гарнизона представлена на выставке "Цифровое будущее армии".
С 13 по 17 октября, в рамках празднования Дня защитников и защитниц Украины, на Михайловской площади в Киеве проходит статический показ современных образцов вооружения и военной техники сил безопасности и обороны.
В частности, гости города и жители столицы также могут ознакомиться с образцами современной пожарной и специальной аварийно-спасательной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которая находится на вооружении столичных спасателей.
Велопробег ко Дню защитника
Также утром в Киеве прошел ежегодный велопробег.
Участники ехали с Михайловской площади через Парковую дорогу к Музею истории Украины во Второй мировой войне. Велопробег длился 4 часа.
В мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Среди них было много детей, военных и просто киевлян, которые решили приобщиться к велопробегу.
Выставка на Певческом поле
На Певческом поле в Киеве сегодня, 14 октября, начался фестиваль искусств "Киевская роспись". Он продлится до 17 октября.
На выставке представят работы художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Также ко Дню защитников и защитниц Украины на Певческом поле состоится концерт. Выставка будет работать в помещении фойе комплекса (ул. Лаврская, 41).
Открыли не один памятник
На Оболони в Киеве торжественно открыли памятный крест в честь борцов за независимость и территориальную целостность Украины.
К торжественным мероприятиям в Куреневском парке были привлечены ветераны российско-украинской войны, активисты и реконструкторы.
Кроме того, открыли памятник павшим героям возле Дарницкой районной администрации.
Истории защитников Украины
В этот день герои решили вспомнить что им пришлось пройти.
"Героем себя никогда не считал, а защищал Украину как и другие собратья", – говорит полицейский Максим Агафонов.
В 2014 году после революции достоинства, аннексии Крыма и начала боевых действий на Востоке страны директор отдела продаж Максим Агафонов пересмотрел документальный фильм о добровольческих батальонах и понял, что дальше обычным делом заниматься не может. Поэтому за несколько недель бывший офисный работник пополнил ряды добробата "Киев-1".
"Во время несения службы мы увидели на огороде скопления людей. Мы приказали им поднять руки оставаться на месте. Однако, когда подошли ближе, увидели самодельный деревянный гроб и похоронную процессию. В то время в Славянске не работали ни милиция, ни скорая медицинская помощь, ни коммунальные службы. Поэтому умершего родственникам пришлось хоронить собственными силами, в чем мы им и помогли", – вспоминает Максим.
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