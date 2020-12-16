Как в Киеве проходит акция протеста на Майдане (фото, видео)

В Киеве на Майдане Независимости собралось сегодня с утра несколько сотен протестующих. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" с места событий.
Здесь по-прежнему установлено несколько палаток синего цвета, которые предприниматели установили еще ночью. Самих протестующих пока немного – около 200 человек.
Однако, правоохранители дежурят по периметру всего Майдана.
Напомним, 15 декабря ФОПы митинговали против запрета на предпринимательскую деятельность на время локдауна с 8 по 24 января, а также за отмену введения кассовых аппаратов.
В ходе протестов во вторник произошли столкновения активистов с полицией – в драке пострадали как представители ФОПов, так и силовики.
Все подробности в спецтеме Протесты ФОПов на Майдане
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