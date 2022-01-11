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Как в Киеве вакцинируют бустерной дозой? Мы побывали в центре прививок – фото, видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня Дарья Цисарук Дарья Цисарук Корреспондент
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11 января, 12:57
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Журналисты "Сегодня" побывали в учреждении, где проводят бустерную вакцинацию – что там происходит
В Украине идет вакцинация бустерной дозой
В Украине идет вакцинация бустерной дозой

В Киеве медики делают украинцам прививки от коронавируса бустерной дозой. В частности, "бустер" колют в Центре первичной медико-санитарной помощи в Печерском районе.

Журналисты побывали в одном из центров вакцинации и увидели, как это происходит.

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Сначала пациенты, которые хотят сделать прививку, должны заполнить документы.

Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"
Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

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В коридоре есть медик, с которым можно проконсультироваться.

Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"
Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

По состоянию на 11:00 в центре были очереди, но небольшие. Большинство людей в коридоре сидели уже после прививки.

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Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"
Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

Пока в заведении используют полько препарат Pfizer, вакцину Moderna пока не привезли.

Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"
Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

Какой вакциной делать прививку?

Какой бы вакциной ни прививались до этого, то для бустерной дозы рекомендуют или Moderna, или Pfizer. Если две первые CoronaVac, то третью нужно делать только Pfizer.

Новый сертификат будет действовать 270 суток. В "Дії" он появится в конце января. Новых ограничений для тех, кто от бустерной дозы откажется, пока вводить не планируют.

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