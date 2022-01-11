Как в Киеве вакцинируют бустерной дозой? Мы побывали в центре прививок – фото, видео

В Киеве медики делают украинцам прививки от коронавируса бустерной дозой. В частности, "бустер" колют в Центре первичной медико-санитарной помощи в Печерском районе.
Журналисты побывали в одном из центров вакцинации и увидели, как это происходит.
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Сначала пациенты, которые хотят сделать прививку, должны заполнить документы.
В коридоре есть медик, с которым можно проконсультироваться.
По состоянию на 11:00 в центре были очереди, но небольшие. Большинство людей в коридоре сидели уже после прививки.
Пока в заведении используют полько препарат Pfizer, вакцину Moderna пока не привезли.
Какой вакциной делать прививку?
Какой бы вакциной ни прививались до этого, то для бустерной дозы рекомендуют или Moderna, или Pfizer. Если две первые CoronaVac, то третью нужно делать только Pfizer.
Новый сертификат будет действовать 270 суток. В "Дії" он появится в конце января. Новых ограничений для тех, кто от бустерной дозы откажется, пока вводить не планируют.
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