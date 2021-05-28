Как выглядит обновленная Пейзажная аллея в Киеве (фото)

Совсем скоро начнут реставрацию второй части, со стороны улицы Воздвиженской

В Киеве обновили пейзажную аллею. Фото: Александр Густелев/Facebook

В Киеве обновили одно из самых любимых мест для прогулок многих киевлян и гостей города. Пейзажная аллея теперь с новым покрытием. Ремонт здесь начался еще прошлым летом.

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Об этом сообщает заместитель главы КГГА Александр Густелев в Facebook.

"Проинспектировали обновленную Пейзажную аллею с новым покрытием из гранитной брусчатки, рядами по всей протяженности, смотровыми площадками, отремонтированными лестницами, озеленением, LED-освещением, системами видеонаблюдения и ливневой канализации, ликвидированными заборами, тревожными кнопками и тому подобное", – пишет Густелев.

Фото: Александр Густелев/Facebook

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По его словам, изюминкой аллеи становятся не только скульптуры (некоторое также отреставрированы), но и скамьи, общая протяженность которых составляет почти 400 метров.

Фото: Александр Густелев/Facebook

На очереди – обновление низовой части, устройство новых лестниц со стороны ул. Воздвиженской, сквер и новая схема ОДД со стороны Львовской площади.

Реклама Фото: Александр Густелев/Facebook

Уже к концу августа все работы по реконструкции Пейзажной аллеи будет выполнено.

Фото: Александр Густелев/Facebook

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