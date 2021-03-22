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Как выглядит Офис президента после погрома (фото, видео)

22 марта, 13:51

Игорь Серов , Ольга Кравченко

Сто осталось после пограма сторонниками Стерненко

Как выглядит Офис президента после событий, которые произошли возле Офиса президента во время акции в поддержку Сергея Стерненко, посмотрел "Сегодня".

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Как видно на фото, пока ничего не изменилось. Участники митинга жгли файеры, краской из баллончиков разукрасили стены Офиса президента, били стекла. Краска до сих пор остается на стенах ОП.

Также была облита бензином табличка "Президент Украины" на входе в здание – пока все остается нетронутым. Пока только заколотили двери и закрасили свастику.

Ранее мы писали, что ущерб, нанесенный протестующими во время протестной акции на Банковой, оценили в два миллиона гривен. Если не смыть краску в течение 72 часов, то она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими.

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Напомним, 20 марта сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили возле Офиса президента митинг, превратившийся затем в маленький погром.

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Более подробно о том, что происходило в центре Киева, читайте в материале: Подожгли Банковую – итоги жесткой

Смотрите прямое включение с места событий:

акции сторонников Стерненко под ОПУ (фото, видео)

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убытки краска погром Офис президента

Источник: Сегодня

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