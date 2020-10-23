Как выглядит Труханов остров после реконструкции (фото)

Это только первый этап реконструкции на острове

В Киеве прошло открытие входной группы Труханова острова.

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Об этом сообщает пресс-секретарь в КП СЗН Днепровского района Анна Котова в Facebook.

Так, там установили архитектурный навес, который днем будет защищать от солнца, а ночью будет сиять подсветкой.

"Как же там красиво", – написала Анна.

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Отметим, здесь появились новые стилизованные скамейки и урны, комфортный ландшафтный дизайн.

Видео: Александр Савченко/Facebook

Это только первый этап реконструкции на Трухановом острове – в дальнейшем планируют привести весь остров в надлежащее состояние с рекреационными маршрутами и обеспечить комфортный отдых киевлян и гостей столицы.

В Киеве планируют построить Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта – водноспортивный стадион на Трухановом острове.

Ранее мы писали, что в Киеве подполковник полиции "крышевал" бар на Трухановом острове.

Напомним, столичная прокуратура подала иск об отмене разрешения Киевсовета на аренду земли на Трухановом острове, где выстроены VIP-особняки.

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Смотрите видео – вандалы на Трухановом острове:

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