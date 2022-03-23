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Слон на успокоительном, пеликаны от страха раздавили яйца: как выживает Киевский зоопарк во время войны

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня
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23 марта, 06:00
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Из-за обстрелов лемура выхаживают ветеринары, слону дают успокоительное, а пеликаны подавили яйца
Животным очень страшно - им приходится постоянно давать успокоительное
Животным очень страшно - им приходится постоянно давать успокоительное

Киев мужественно защищается от российской агрессии, но оккупанты продолжают по-варварски обстреливать столицу. Под угрозой ракетных ударов находится и Киевский зоопарк. Мы узнали, как он выживает в условиях войны.

В Киевском зоопарке говорят, что ситуация у них тяжелая, как и во всей стране из-за российской агрессии. Ни сотрудники зоопарка, ни многочисленные животные не привыкли к сигналам воздушной тревоги, а тем более к взрывам снарядов, стрельбе и грохоту сбитых ракет над городом. Все это сказывается на психике людей и животных.

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Как спасают слона

В Киевзоо заверяют, что все животные находятся в безопасности.

Животных вовремя кормят и ухаживают за ними /фото Киевский зоопарк
Животных вовремя кормят и ухаживают за ними /фото Киевский зоопарк

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"В первые дни войны слон Хорас очень боялся взрывов и сигналов воздушной тревоги. Где-то неделю ему пришлось давать успокоительное, то же касается и зебр. Им было очень страшно. Успокоительное даем животным до сих пор", – рассказывает сайту "Сегодня" гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

Слон Хорас боится взрывов – ему дают успокоительное / фото Киевский зоопарк
Слон Хорас боится взрывов – ему дают успокоительное / фото Киевский зоопарк

Зоопарк обратился за помощью к немецким коллегам. Неделю назад в Киев пришел гуманитарный конвой, а с ним и успокоительные для слона. Он очень сильно нервничает и не привык к таким страшным звукам.

В зоопарке также усилен ветеринарный контроль за состоянием животных в условиях войны. Там следят за поведением своих питомцев.

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Обед по расписанию / фото Киевский зоопарк
Обед по расписанию / фото Киевский зоопарк

"Уже почти месяц со слоном Хорасом в соседней комнате живет наш смотритель. Она следит за его состоянием и даже ночью его подкармливает. Благо в последние две недели со слоном все хорошо, но ночные дежурства возле него продолжаются. Именно тогда чаще всего звучит сигнал воздушной тревоги и слышен грохот от взрывов ракет", – рассказывают нам в зоопарке.

Зебры очень бояться взрывов и сигналов воздушной тревоги / фото Киевский зоопарк
Зебры очень бояться взрывов и сигналов воздушной тревоги / фото Киевский зоопарк

Тони кушает листья банана

Стойко переносит все тяготы войны и единственная горилла в Украине – самец Тони, которому 47 лет. Он обитает в своем зимнем вольере. К нему всегда повышенное внимание сотрудников зоопарка.

Для гориллы Тони привезли ананасы/ фото Киевский зоопарк
Для гориллы Тони привезли ананасы/ фото Киевский зоопарк

"Нам удалось получить свежие листья бананового дерева. Тони с удовольствием их кушает – даем их через день. Кто-то нам привез ящик ананасов, теперь ему даем их тоже через день. Горилла с удовольствием принимает кушанья и выглядит хорошо", – рассказывает Кирилл Трантин.

Разбитые яйца и Байрактар

Из-за стрельбы в городе самка лемура бросила новорожденного малыша, которого назвали Байрактар. У нее родилось два малыша. Одного она выкармливает сама. А Байрактар на 30% весит меньше.

Маленького Байрактара выхаживают сотрудники зоопарка / фото Киевский зоопарк
Маленького Байрактара выхаживают сотрудники зоопарка / фото Киевский зоопарк

"Малыша наши сотрудники выкармливают вручную. Он родился очень слабым и не мог держаться за маму. Поэтому, чтобы спасти малыша, мы стали его семьей. Сейчас он находится под постоянной круглосуточной опекой наших зоологов и ветеринаров. Байрактар растет, набирает вес и любит отдыхать со своей любимой мягкой игрушкой", – добавляют в Киевзоо.

Малыш лемура родился очень слабым и не мог держаться за маму / фото Киевского зоопарка
Малыш лемура родился очень слабым и не мог держаться за маму / фото Киевского зоопарка

Также в зоопарке рассказали, что в этом году несколько пар пеликанов отложили яйца. Там уже надеялись получить новое потомство. Но увы, ночные атаки над городом и артобстрелы напугали птиц, они подавили яйца.

Птицы также находятся в своих вольерах / фото Киевского зоопарка
Птицы также находятся в своих вольерах / фото Киевского зоопарка

Собрали урожай салата

Сотрудники зоопарка дежурят во всех отделах. Они четко понимают, что и как делать в случае воздушной тревоги. Также в усиленном режиме работают технические службы – сантехники, электрики, ремонтники.

В зоопарке собрали зелень, которую вырасти в своих теплицах / фото Киевский зоопарк
В зоопарке собрали зелень, которую вырасти в своих теплицах / фото Киевский зоопарк

Слаженно работают две бригады по сбору продуктов. Запасы кормов постоянно пополняются на срок две-три недели. Поставщики привозят мясо и рыбу. Это дает возможность обеспечить полноценным питанием животных и птиц.

Сотрудники присматривают за животными круглосуточно / фото Киевский зоопарк
Сотрудники присматривают за животными круглосуточно / фото Киевский зоопарк

"Проблем с кормами нет. Была проблема с поставкой зеленого корма – салатов, лука. Но мы тоже не сидим без дела – сделали свои теплицы и даже собрали первый урожай молодого салата, который пойдет на корм животным", – рассказывают в зоопарке.

Помощь из Европы

Киевскому зоопарку помогают коллеги из зоопарков Берлина и Праги. Прислали сухие корма для фламинго, жирафов, слона.

Животные слышат взрывы и страдают от стресса / фото Киевский зоопарк
Животные слышат взрывы и страдают от стресса / фото Киевский зоопарк

В зоопарке говорят, что поскольку животные находятся в вольерах и мало двигаются, для них пришлось скорректировать рацион питания. В мирное время животных выпускали на улицу в 9:00 утра, и они находились на улице до 18:00, теперь такой возможности нет. Это грозит для них ожирением.

Животные и птицы переживают огромнейший стресс от взрывов ракет \ фото Киевский зоопарк
Животные и птицы переживают огромнейший стресс от взрывов ракет \ фото Киевский зоопарк

Например, раньше львы зоопарка ели только говядину, съедая по семь килограмм в день. Сейчас им изменили меню и каждый день меняют рацион – дают говядину, кролика, индейку. Это облегчает нагрузку на кишечники животных.

Некоторым животным изменили рацион питания /фото Киевский зоопарк
Некоторым животным изменили рацион питания /фото Киевский зоопарк

Как помочь зоопарку

В Киевском зоопарке призывают горожан не нести им продукты, особенно скоропортящиеся.

"Зоопарк работает в закрытом для посетителей режиме круглосуточно и без выходных, чтобы все наши прекрасные животные были здоровы, согреты, ухожены и накормлены. Мы заботимся о наших питомцах круглосуточно и знаем, что каждый трудный день приближает нас к Победе!", – отмечают в зоопарке.

Птицам хочется спокойствия и тишины / фото Киевский зоопарк
Птицам хочется спокойствия и тишины / фото Киевский зоопарк

Горожан призывают покупать электронные билеты или финансово поддерживать зоопарк. Там отмечают, что деньги будут потрачены на закупку кормов для животных.

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