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Как живет столица в желтой зоне и прививка третьей дозой: главное о COVID-ситуации в Киеве

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
13 декабря, 11:32
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Число смертей от коронавируса продолжило уменьшаться на выходных
Третья доза вакцины должна усилить защиту киевлян от коронавируса
Третья доза вакцины должна усилить защиту киевлян от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже около недели в столице действуют правила желтой зоны карантина. Однако это не позволяет расслабляться – пандемия продолжает уносить жизни киевлян.

Когда жителей Киева защитят третьей дозой вакцинации и где требуют COVID-сертификаты – в новом материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Киеве

По состоянию на 13 декабря в Киеве подтвердили 570 новых случаев коронавируса, среди заболевших – 90 детей. С начала пандемии в столице зафиксировано 313 705 случаев COVID-19.

За минувшие сутки, 12 декабря, от коронавируса умерли 19 киевлян, что на 6 меньше, чем в предыдущие сутки. В общей сложности пандемия унесла жизни уже 7881 жителя столицы. Выздороветь удалось 1467 пациентам, всего одолели коронавирус в столице 286 030 человек.

В больницы столицы госпитализировали 85 больных коронавирусом и 103 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Больше всего случаев заболевания выявили в:

  • Днепровском районе – 149,
  • Подольском – 81,
  • Оболонском районе – 68.

Киев в желтой зоне

Несмотря на это, в желтой зоне эпидопасности также действуют ограничения для невакцинированных людей. Все общественные заведения и массовые мероприятия в желтой зоне смогут посещать только те, у кого существуют по крайней мере одна прививка, отрицательный тест, действующий 72 часа, или COVID-сертификат о выздоровлении.

Актуальные условия проезда в общественном транспорте

Без ограничений пользоваться общественным транспортом могут только несовершеннолетние. Другим пассажирам для поездки в метро, маршрутке и другом городском транспорте понадобится один из документов:

  • желтый или зеленый сертификат вакцинации;
  • международное свидетельство о вакцинации или справка 063/о;
  • отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген;
  • документ об излечении от коронавируса.

Кроме того, в транспорте необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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Кто может посещать ТРЦ

Дети и подростки имеют право находиться в ТРЦ только в сопровождении взрослых. При этом взрослые должны предъявить на входе в магазины: либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, либо экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа; или "зеленый" COVID-сертификат; или документ о выздоровлении.

Вакцинация в столице

За минувшие сутки, 12 декабря, в Киеве вакцинировали от коронавируса еще 1862 человека. Всего с февраля 2021 года уже сделали 1 644 998 прививок.

Прививка дополнительной дозой

Вскоре киевляне смогут получить третью дозу вакцины от коронавируса. Правда, сначала это будет определенная категория людей.

"Сегодня я подпишу приказ, который одобрит позицию Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от коронавируса. Хочу сразу подчеркнуть, что речь идет о дополнительной дозе, а не бустерной", – сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 13 декабря.

Кто получит третью дозу вакцины

В первую очередь она предусмотрена для людей:

  • с ослабленным иммунитетом;
  • с онкозаболеваниями;
  • пациентам с серьезными проблемами с иммунитетом, иммунодефицитом;
  • пациентам, получающим препараты, подавляющие иммунный ответ.

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