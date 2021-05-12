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Какая ситуация на Чернобыльской АЭС? Собирают экспертный комитет

12 мая, 12:16

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ученым нужно определить степень опасности и понять, нужно ли вмешиваться, чтобы предотвратить еще одну аварию

Экспертный комитет должен определить насколько стабильна ситуация на Чернобыльской АЭС. Сейчас необходим тщательный мониторинг учеными, но пока нет оснований говорить о возможности новой аварии.

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Об этом заявил председатель Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко.

По его словам, ядерное топливо не может без катализатора изменить физическую структуру и "начать дальнейшее деление на атомы".

"Но мы следим за ситуацией, и на следующей неделе собираем комитет со всеми экспертами, чтобы разобраться в ситуации и установить дополнительный контроль над этими процессами", – говорит Бондаренко.

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Напомним, что на Чернобыльской атомной электростанции нарастают реакции деления в отдельных массах ядерного топлива, которые остались под завалами реакторного зала четвертого энергоблока. Ходят слухи, что не исключается даже возможность аварии.

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Ранее мы писали, что в Чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции. Сайт "Сегодня" разбирался возможна ли еще одна авария на АЭС.

Мы также сообщали, что The Guardian напомнил, как после аварии на ЧАЭС радиация расползлась по Европе.

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