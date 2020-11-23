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Какая ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн-брифинг Кличко

23 ноября, 12:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Снова много новых случаев заражения в столице

Сегодня, 23 ноября, мэр Киева Виталий Кличко провел онлайн-брифинг относительно текущей ситуации в столице.

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Так, Виталий Кличко проинформировал:

  • на сколько увеличилось количество инфицированных в Киеве;
  • сколько киевлян, больных COVID-19, госпитализировали;
  • о смертности от коронавируса;
  • о тестировании на COVID-19 в столице;
  • сколько школ и садов закрыты на карантин.

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Напомним, на утро 23 ноября в Украине подтвердили 10 945 новых случаев заражения коронавирусом (635 689 — с начала эпидемии). За воскресенье умерли 124 украинца (11 075 – с начала эпидемии), а выздоровели 4 143 человека (291 060 — с начала эпидемии).

Также напомним, эксперты Киевской школы экономики озвучили "черный сценарий", при котором 33 тысячи украинцев могут умереть от COVID.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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карантин Виталий Кличко коронавирус брифинг

Источник: Сегодня

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