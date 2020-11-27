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Ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн-брифинг Кличко

27 ноября, 12:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сколько школ и садов закрыты на карантин, рассказал мэр

Мэр Киева Виталий Кличко провел 27 ноября онлайн-брифинг относительно текущей ситуации в столице.

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Виталий Кличко проинформировал: на сколько увеличилось количество инфицированных в Киеве; сколько киевлян, больных COVID-19, госпитализировали; сколько школ и садов закрыты на карантин; как будут проходить новогодние праздники в школах и дошкольных учебных заведениях; сколько киевлян поженились в Киеве за период карантина; о памяти жертв Голодомора и политических репрессий.

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Отметим, на утро 27 ноября в Украине подтвердили 16 218 новых случаев заражения коронавирусом (693 407 с начала эпидемии). За четверг умерли 192 украинца (11 909 с начала эпидемии), а выздоровели 8843 человека (326 238 с начала эпидемии).

Напомним, жесткий локдаун будет вводиться исключительно исходя из эпидемиологических показателей. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на данный момент заполненность больниц составляет 50,4%. Украинцев же оповестят о введении локдауна за 7-10 дней. Читайте в нашем материале, когда и на сколько могут закрыть страну.

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мэр карантин Виталий Кличко брифинг

Источник: Сегодня

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