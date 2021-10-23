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Какие ограничения будут введены в случае перехода Киева в красную зону: перечень

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
23 октября, 15:35
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Сейчас столица пока находится в оранжевой зоне
В стране выросли темпы заражения вирусом
В стране выросли темпы заражения вирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) КГГА утвердила перечень противоэпидемических ограничений, которые будут введены в столице в случае перехода в красную зону. Сейчас Киев находится в оранжевой зоне.

Соответствующий протокол № 66 опубликован на официальном портале Киева, сообщает КГГА.

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Так, осенние каникулы для учащихся всех классов в учреждениях общего среднего образования коммунальной формы собственности начнутся с 23 октября. Образовательный процесс будет организован в дистанционном режиме с 1 ноября до принятия отдельного решения.

Что дополнительно запретят в красной зоне:

  • пребывание без защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах; на остановках общественного транспорта и на других территориях общего пользования в случае невозможности соблюдения физической дистанции не менее одного метра;
  • перевозки пассажиров общественным транспортом – трамваями, троллейбусами, автобусами и маршрутными такси – в количестве большем, чем предусмотрено технической характеристикой транспортного средства;
  • работу учебных заведений коммунальной формы собственности, кроме тех, где все работники имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;
  • посещение ТРЦ лицами, не достигшими 18 лет, без сопровождения взрослых, которые имеют отрицательный результат тестирования или COVID-сертификат;
  • работу заведений общественного питания, кроме доставки и заказов навынос (разрешается при условии наличия у всех посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата);
  • деятельность хостелов (разрешается при условии наличия у всех клиентов и работников заведения негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата);
  • посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты (разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата);
  • прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров (разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата);
  • проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей, мероприятий по аттестации и оценки качества образования (разрешается при условии наличия у посетителей и работников учреждений негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата);
  • проведение учреждениями здравоохранения всех форм собственности плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда неотложных и срочных случаев.

Кроме того, будет ограничено посещение ЦНАП, управлений труда и социальной защиты населения, управлений Пенсионного фонда, отделов государственной регистрации актов гражданского состояния Киева, "Центра коммунального сервиса", ООО "ВИ ЭФ КОНСАЛТИНГ Сервисиз", за исключением чрезвычайных случаев.

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Посещение этих учреждений позволят при наличии у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

Отметим, что в Киеве обнаружили за минувшие сутки 1221 новый случай корнавируса. 22 человека умерли.

В Украине выросли темпы COVID-вакцинации

В Украине за 18 октября прививку от коронавируса сделали 193 069 человек.

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С начала прививочной кампании вакцинировано 8 065 762 человека, из них получили одну дозу 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 14 635 480 прививок.

За прошедшие сутки работали:

  • 957 мобильных бригад по иммунизации;
  • 3010 пунктов прививки;
  • 349 центров вакцинации населения.

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