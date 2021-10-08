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Каких перемен ждать от погоды в Киеве на выходных – прогноз

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
8 октября, 11:23
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Осадков на выходных в Киеве не будет, но погода останется пасмурной
Ночью максимальная температура будет 3 градуса тепла / Коллаж "Сегодня"
Ночью максимальная температура будет 3 градуса тепла / Коллаж "Сегодня"

В Киеве на выходных, 9 и 10 октября, синоптики обещают прохладную и пасмурную погоду.

Об этом сообщает Укргидромицентр.

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9 октября

Днем температура воздуха максимально поднимется до 13 градусов тепла. Будет пасмурно. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 1-3 градусов. Осадков в этот день не будет.

10 октября

В воскресенье синоптики прогнозируют 11-13 градусов тепла. Также пасмурную погоду, но без дождя. Ветер восточный 5-10 метров на секунду. Ночью максимальная температура будет 3 градуса.

Климат Украины через 50 лет

В ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим, прогнозируют эксперты. На территорию нашей страны будут поступать высокотемпературные сухие воздушные массы. Постепенное опустынивание будет ползти с юго-востока на северо-запад.

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