Каких перемен ждать от погоды в Киеве на выходных – прогноз

В Киеве на выходных, 9 и 10 октября, синоптики обещают прохладную и пасмурную погоду.
Об этом сообщает Укргидромицентр.
9 октября
Днем температура воздуха максимально поднимется до 13 градусов тепла. Будет пасмурно. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 1-3 градусов. Осадков в этот день не будет.
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10 октября
В воскресенье синоптики прогнозируют 11-13 градусов тепла. Также пасмурную погоду, но без дождя. Ветер восточный 5-10 метров на секунду. Ночью максимальная температура будет 3 градуса.
Климат Украины через 50 лет
В ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим, прогнозируют эксперты. На территорию нашей страны будут поступать высокотемпературные сухие воздушные массы. Постепенное опустынивание будет ползти с юго-востока на северо-запад.
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