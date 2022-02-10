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Каким был Киев 50 лет назад: завораживающие фото

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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10 февраля, 10:16
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На снимки, сделанные в 1960-1970-х годах, попали любимые места киевлян
В Сети показали Киев 50 лет назад.
В Сети показали Киев 50 лет назад. / Фото: Коллаж: Сегодня

За последние полвека Киев кардинально изменился. Самые старейшие жители столицы еще помнят, какой она была в далеких 1960-1970-х годах.

В Facebook-сообществу Клуб коренного киевлянина поделились уникальными архивными фото.

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На снимки попали самые известные места Киева – площадь Льва Толстого, метро Черниговская (бывшая Комсомольская), Европейская площадь (бывшая площадь Ленинского комсомола), Подол, ж/д вокзал.

"Необычный, зеленый, приятный Киев 1960-1970х годов", – говорится в подписи на фото.

Ниже – снимки фотографа Сергея Пятерикова, на которых можно узнать такие необычные, но такие знакомые локации столицы.

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Люди скрылись от дождя на проспекте Победы у цирка. Фото: Сергей Пятериков

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Метро на левом берегу. Фото: Сергей Пятериков

Станция метро Черниговская. Фото: Сергей Пятериков

Киев в 1960-1970-х годах. Фото: Сергей Пятериков

Раньше мы писали:

  • Не построивший Киев: проекты зданий, едва не изменивших вид столицы – фото
  • Самые старые дома в Киеве. Рассказываем, в каком они состоянии (фото)

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