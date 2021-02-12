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Какой будет погода в Киеве: синоптики дали прогноз на 12 февраля

12 февраля, 09:35

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу

В Киеве 12 февраля синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах снежные заносы, гололед, ночью снег.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу. Днем температура будет 9-11 градусов мороза, а ночью опуститься до 12-14 градусов.

Водителям нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию, а также не забывать включать габаритные огни.

Пешеходам ходить не спеша, не держать руки в карманах, а также быть внимательными и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить.

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Напомним, что с последствиями зимней непогоды продолжают бороться 486 единиц спецтехники КК "Киевавтодор". Также из-за непогоды закрыто детсады и школы.

Ранее мы писали, что киевляне делятся в соцсетях, как помогают расчищать город.

Также ранее мэр Киева Виталий Кличко показал, как контролирует уборку снега.

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Киев погода ветер снег прогноз снегопад прогноз погоды метель морозы погода в Киеве

Источник: Сегодня

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