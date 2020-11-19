Канцлер Австрии поздравил Кличко с победой на выборах мэра Киева (видео)

Канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил мэра Киева Виталия Кличко с победой на выборах.
Об этом Виталий Кличко сообщил на своей странице в Telegram.
Канцлер Австрии отправил видео-поздравление.
"Также благодарен за поздравления коллегам – мэрам европейских городов. В частности, Праги, Братиславы, Афин, Кракова, Познани, Флоренции, Тампере. А также мэрам Чикаго, Анкары, Рио-де-Жанейро, Стамбула и Киото. Спасибо всем нашим друзьям и партнерам, которые поддерживают Киев и Украину", – написал Кличко.
Ранее мы писали, что Шварценеггер поздравил Кличко с победой на выборах мэра Киева.
Напомним, в 2018 году американский киноактер Арнольд Шварценеггер во время своего первого визита в украинскую столицу встретился с мэром Киева Виталием Кличко.
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