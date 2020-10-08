Українська
$ 28,32
33,33
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

"Кар-тош-ка!": нелегальные продавцы появились во дворах Киева (видео)

8 октября, 15:04

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Продавцы-нелегалы ходят по столичным дворам

На столичных Позняках объявились назойливые продавцы картофеля. Сегодня, 8 октября, с самого утра мужчина ходит между домами многоквартирных домов и кричит: "Кар-тош-ка!!! Кар-топ-ля!!!".

Реклама

Самое интересное, что к мужчине никто не выходит и картошки у него при себе нет. Но, он не унывает и продолжает орать про картошку, причем делает это без мегафона.

Его хорошо слышно даже на 17-м этаже. Можно только представить, сколько людей раздражают его крики. Особенно тех, кто отработал ночную смену и решил отдохнуть с открытым окном на балконе.

Читайте также: Гривню лихорадит: эксперты рассказали, что будет с курсом доллара и ценами дальше (видео)

В марте мы писали, что в Киеве нелегальные торговцы овощами, вопреки запрету и карантину, уже начинали ездить по дворам жилых домов и предлагали на продажу картофель.

В тренде
Киев перейдет в "оранжевую" зону карантина: что изменится в столице
Реклама

В Украине подешевели овощи – расходы украинцев за время карантина уменьшились на 10%.

Ранее мы писали, что в Киеве 6-11 октября пройдут сезонные ярмарки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев овощи картошка

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киев накроет сильный дождь: горожан предупредили об ухудшении погоды
Киев накроет сильный дождь: горожан предупредили об ухудшении погодыДругие новости
Кулеба, Скалецкая, ведущие и спортсмены: кто идет на выборы в Киевсовет от
Кулеба, Скалецкая, ведущие и спортсмены: кто идет на выборы в Киевсовет от "Слуги народа"Другие новости
В центре Киева митингующие перекрыли движение (фото)
В центре Киева митингующие перекрыли движение (фото)Другие новости
Смерть в стоматологическом кресле: в Киеве судят врача
Смерть в стоматологическом кресле: в Киеве судят врачаДругие новости
Стали известны подробности падения дельтаплана в Киевской области
Стали известны подробности падения дельтаплана в Киевской областиПроисшествия
В Киеве сотруднице посольства США проломили голову: подробности
В Киеве сотруднице посольства США проломили голову: подробностиПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять