"Кар-тош-ка!": нелегальные продавцы появились во дворах Киева (видео)

На столичных Позняках объявились назойливые продавцы картофеля. Сегодня, 8 октября, с самого утра мужчина ходит между домами многоквартирных домов и кричит: "Кар-тош-ка!!! Кар-топ-ля!!!".

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Самое интересное, что к мужчине никто не выходит и картошки у него при себе нет. Но, он не унывает и продолжает орать про картошку, причем делает это без мегафона.

Его хорошо слышно даже на 17-м этаже. Можно только представить, сколько людей раздражают его крики. Особенно тех, кто отработал ночную смену и решил отдохнуть с открытым окном на балконе.

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В марте мы писали, что в Киеве нелегальные торговцы овощами, вопреки запрету и карантину, уже начинали ездить по дворам жилых домов и предлагали на продажу картофель.

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В Украине подешевели овощи – расходы украинцев за время карантина уменьшились на 10%.

Ранее мы писали, что в Киеве 6-11 октября пройдут сезонные ярмарки.

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