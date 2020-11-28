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Карантин нипочем: в парке "Муромец" организовали заезды на вездеходах (фото и видео)

28 ноября, 13:16

Игорь Серов , Виталий Семченко

Согласно постановлению Кабмина, работа развлекательных локаций запрещена

Источник: Сегодня

Источник: Сегодня

В киевском парке "Муромец", несмотря на карантин выходного дня, организовали заезды на вездеходах.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Отмечается, что отдыхающие находятся на территории парка без защитных масок.

На сайте "XPark" действительно есть объявление о проведении "Утреннего тура по бездорожью". При этом организаторы мероприятия не указали никакой информации о противоэпидемических ограничениях или правилах.

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Напомним, сегодня продолжает действовать карантин выходного дня. В связи с этим во всех регионах страны введен ряд ограничений. Сайт "Сегодня" напоминает о них.

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Интересно, что, согласно соцопросу программы "Свобода слова Савика Шустера", украинцы поддерживают введение тотального локдауна, но процент поддержки падает с каждым месяцем.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на следующей неделе жесткий карантин в Украине точно не будет вводиться. При этом главный санитарный врач страны Виктор Ляшко не исключает, что после завершения карантина выходного дня власти откажутся от введения полного локдауна.

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