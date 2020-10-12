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Карантин в Киеве: что будет после 31 октября

12 октября, 10:15

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Еще полтора года будут действовать противоэпидемиологические мероприятия

Киев с понедельника,12 октября, переходит в "оранжевую" зону. Сайт "Сегодня" поинтересовался у главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, что будет после 31 октября, продлят ли карантин и на какой срок.

"Прогноз тут можно дать единственный – еще полтора года у нас будут действовать повышенные противоэпидемиологические и профилактические мероприятия. Этот и следующий сезоны. А продление карантина – это исключительно юридическое действие и прерогатива Кабмина. Он его может продлевать, а может не продлевать. Однако, у нас пандемия будет продолжаться. Также будет увеличиваться госпитализация больных. Все регионы готовятся именно к этому. Лечебная сеть приводится к повышенной готовности", – рассказал сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

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Как известно, по решению правительства, карантин продлен до 31 октября.

Ранее мы писали, что подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице уже 27 497. Всего коронавирус преодолели 9702 жителя Киева.

Советник киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко заявил, что если динамика госпитализации зараженных коронавирусной инфекцией сохранится следующие несколько недель, то в столице не хватит койко-мест.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев карантин коронавирус пандемия

Источник: Сегодня

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