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Карантин в Киеве: новое зонирование вступило в силу 2 ноября

2 ноября, 09:41

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Киев остается пока в "оранжевой зоне"

С сегодняшнего дня, 2 ноября, в Киеве и области начало действовать новое эпидемическое зонирование. Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов попали в "красную зону" карантина.

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Это было решено в пятницу на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, Киев остается пока в "оранжевой зоне". Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Что запрещается в каждой из зон смотрите в инфографике:

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Стоит отметить, что в "красную зону" попали также: Ужгород, Харьков, Житомир, Николаев, Сумы, Черновцы и др.

Напомним, в "красной зоне" по новым правилам разрешена работа торгово-развлекательных центров и различных магазинов – кроме Донецкой области.

Ранее мы писали, как в Украине растет заболеваемость – инфографика.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев карантин красная зона

Источник: Сегодня

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