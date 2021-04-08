Карантин в зоопарке Киева: что там происходит сейчас (фото, видео)

В Киевском зоопарке уже проснулись медведи, а сегодня там выпустили на водоем фламинго.

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Сайт "Сегодня" узнавал, как здесь готовятся к началу весенне-летнего сезона.

Из-за локдауна, и в связи с тем, что сейчас не все животные находятся на летних экспозициях, здесь снизили цену входного билета. Сейчас все киевляне, независимо от возраста, могут посетить зоопарк, заплатив 60 гривен – это цена детского билета.

Медведи выходят из спячки

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В зоопарке говорят, что их медведи уже проснулись и это произошло еще 2 недели назад. Их уже можно увидеть в вольерах. Косолапые находятся в свободном доступе, те есть, для них открыли вход в вольер, но заходить туда они могут по желанию.

"Некоторые медведи еще не могут выйти из глубокого сна. Поэтому они немного гуляют по вольеру, а затем возвращаются чтобы подремать у себя в зимней "квартире". Чтобы они отвыкали от сна, наши киперы раскладывают по вольеру корм. Это заставляет мишек двигаться и быстрее просыпаться", – пояснили нам в Киевском зоопарке.

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Выпустили фламинго

Сегодня в зоопарке выпустили из зимнего вольера розовых фламинго. Для этих птиц плюс два градуса тепла – уже сносная погода. Главное, чтобы вода на водоеме не замерзала.

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"Вчера на озере, где живут фламинго протестировали состояние воды, подключили аэратор – чтобы она бурлила. А сегодня фламинго привезли на озеро. Птицы радуются и с удовольствием купаются. Они явно соскучились по своему водоему", – рассказывает сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Кстати, на прошлой неделе на свой водоем выпустили пеликанов.

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Покраска вольеров и ремонт

Помимо этого, в зоопарке начались масштабные работы по косметическому ремонту вольеров, покраске лавочек, скульптур, уборке опавшей листвы.

"Каждый вольер требует к себе внимания. Наши сотрудники сейчас приводят в порядок летние домики животных, ремонтируются чесалки, бодалки, кормушки в вольерах. В зависимости от изношенности меняется оборудование. Сейчас в парке идет подрезка сухих веток на деревьях, подсевается трава на газонах. Вывозим тонных опавшей листвы. Март-апрель – это у нас самая горячая пора года, когда идет подготовка к летнему сезону. Позже делать это нельзя, чтобы не тревожить животных", – рассказывает сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Лили – символ весны

Сейчас в вольерах зоопарка можно увидеть слона Хораса, медведей, жирафов, копытных, рысь. А вот настоящая весна наступит, когда из своего зимнего вольера выйдет бегемот Лили.

Пока еще на улице достаточно холодно, и посетители зоопарка еще не скоро увидят Лили в ее вольере. Она сможет выйти на улицу и искупаться в своем бассейне, когда температура воздуха ночью прогреется до +15-17.

Впрочем, как стало известно сайту "Сегодня" на эти выходные синоптики обещают теплую погоду до +10 тепла. Если прогноз сбудется, то все приматы зоопарка можно будет увидеть в летних наружных вольерах. Если есть желание их увидеть, то стоит заглянуть в зоопарк с 11:00 до 15:00.

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