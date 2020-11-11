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Ударили маршем по карантину: чего хотят предприниматели от правительства (фото)

11 ноября, 10:12

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В ближайшее время Кабмин рассмотрит вопрос по карантину выходного дня

Столичные предприниматели, протестующие против введения карантина выходного дня, маршем идут к Кабмину.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня", 11 ноября.

Несколько сотен предпринимателей собрались с утра возле станции метро "Арсенальная". После чего с плакатами направились к Кабмину.

Фото Игорь Рец, "Сегодня"

На плакатах написано "Нет временным ограничениям работы ресторанов", "Закрыли? Помогите!" и др.

Фото Игорь Рец, "Сегодня"

В Украине хотят ввести карантин выходного дня и соответствующее решение планируется принять в ближайшее время. Сегодня на заседании Кабмина будет стоять вопрос о введении карантина выходного дня.

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На месте уже дежурят правоохранители. Митинг начался в 10 утра.

Фото Игорь Рец, "Сегодня"

Информация обновляется.

Фото Игорь Рец, "Сегодня"

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что будет работать, а что закроют.

Ранее мы писали, что в период, когда в Украине будет действовать карантин выходного дня, Кабмин готов поддержать предпринимателей. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Видео: Сегодня

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Киев карантин митинг Кабинет министров

Источник: Сегодня

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