Ударили маршем по карантину: чего хотят предприниматели от правительства (фото)

Столичные предприниматели, протестующие против введения карантина выходного дня, маршем идут к Кабмину.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня", 11 ноября.
Несколько сотен предпринимателей собрались с утра возле станции метро "Арсенальная". После чего с плакатами направились к Кабмину.
На плакатах написано "Нет временным ограничениям работы ресторанов", "Закрыли? Помогите!" и др.
В Украине хотят ввести карантин выходного дня и соответствующее решение планируется принять в ближайшее время. Сегодня на заседании Кабмина будет стоять вопрос о введении карантина выходного дня.
На месте уже дежурят правоохранители. Митинг начался в 10 утра.
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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что будет работать, а что закроют.
Ранее мы писали, что в период, когда в Украине будет действовать карантин выходного дня, Кабмин готов поддержать предпринимателей. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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