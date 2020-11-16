Карантин выходного дня в Киеве: закрыли выставку котов и массу небольших кафе и парикмахерских

Многие предприниматели с понимание отнеслись к ограничениям и закрыли свои заведения

Киев пережил первые два дня карантина выходного дня. Сайт "Сегодня" расспросил главу Госпродпотребслужбы Киева, как прошло ограничение в столице и с какими нарушениями столкнулись проверяющие.

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Там отмечают, что нарушений было достаточно много.

"В Киеве выявлено около 10% нарушителей карантина выходного дня из проверенных субъектов предпринимательской деятельности. Это достаточно мало, как для мегаполиса. И можно сказать, что город очень ответственно подошел к карантину выходного дня", – рассказал сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Административные протоколы составлены на руководство спортивного клуба, двух ресторанов, которые работали вопреки всем запретам.

"Также работала выставка котов, которую нам пришлось закрыть в воскресение. Закрывали большое количество маленьких парикмахерских, которые решили проигнорировать запрет на работу в выходные дни. Также закрывались небольшие кафе, которые решили поработать в субботу и воскресенье. Результат совместных рейдов Национальной полиции, Муниципальной охраны и Госпродпотребслужбой столицы – вынесено около 100 протоколов о нарушениях и закрыто десятки объектов по городу", – добавляет Олег Рубан.

Он отмечает, что в Киеве пока никто не додумался переоформить ресторан под храм, как это было сделано в Тернополе.

"Такого пока нет. Многие предприниматели с понимание отнеслись к ограничениям и закрыли свои заведения на два дня, как того требует постановление правительства", – отмечает Рубан.

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Отметим, в Киеве за прошлые сутки обнаружили 879 новых случаев COVID-19. Подтвержденных случаев заболевания в столице сегодня уже 51 499.

Ранее мы писали, что в Ровно члены комиссии ТЭБ и ЧС 16 ноября решили не возражать против того, если в ближайшие субботу и воскресенье, 20 и 21 ноября, предприниматели будут работать, несмотря на карантин выходного дня.

В Минздраве рассказали, когда карантин выходного дня даст результат – нужно, чтобы прошло минимум 10-14 дней.

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