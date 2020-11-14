Карантин выходного дня в киевских кафе: отсутствие масок, посетители и вино с "подругами"

Полиция уже поделилась с редакцией "Сегодня", как добывает информацию о нарушителях так называемого карантина выходного дня. Согласно которому с 00:00 субботы до 00:00 понедельника заведениям общественного питания запрещено принимать посетителей. Разрешено только доставлять еду на дом.
Мы заглянули в один из ресторанчиков на Печерске.
В заведении — три посетителя. Управляющая утверждает, что одна из девушек за столиком — ее подруга, еще две — бухгалтеры. Заверила, что два повара еду готовят на вынос. Удивилась замечанию полицейского, что, согласно новым правилам, нельзя в выходной пить вино в кафе с посетителями.
Проверили кафе в самом центре.
Сотрудник, он же и владелец ресторана, работает без маски. В заведении — посетители. У администратора маска не закрывает нос.
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А потом заглянули еще в одно кафе, где принимали заказы у посетителей. Директор пожаловалась, что власти ничего не разъяснили о порядке работы и они, рестораторы, не знают, как работать.
Напомним, сегодня в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня.
Ранее рестораторы в разных городах выходили на акции против карантина выходного дня. В частности, митинги прошли в Запорожье, Одессе, Черновцах, Ивано-Франковске и Николаеве.
Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине
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