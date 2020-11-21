Второй карантинный уикенд в Киеве: торговцы нашли серьезные обходы запретов. Репортаж

Спустя неделю после введения карантина выходного дня многие из продавцов непродовольственных товаров нашли эффективные уловки обойти ограничения. Корреспонденты "Сегодня" в субботу, 21 ноября, выясняли, как соблюдается и нарушается карантин в спальных районах Киева, где проверок, на первый взгляд, меньше, чем в центре города.

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На одном из отдаленных рынков на столичной Кольцевой, как оказалось, жизнь кипит. Несмотря на визуально закрытые магазины, выяснилось, что они работают. У входа в торговые павильоны стояли люди, которые пристально присматривались к каждому прохожему. Как выяснил корреспондент "Сегодня", продавцы в субботу и воскресенье "переквалифицировались" в так называемых зазывал. Едва ли не шепотом люди у входов в закрытые магазины обращались к прохожим: "Если ищете вещи – куртки, джинсы, шапочки, то все может примерить, заходите".

Покупателей зазывают с улицы

Было заметно, что практически у каждого магазина стояли такие "зазывалы". Себя они особо не афишировали, но в то же время взглядом пристально выискивали тех, кто либо дергал за ручки дверей, либо рассматривал витрины павильонов.

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Похожую схему использовали и продавцы торгового ряда вблизи центрального железнодорожного вокзала. В одном из павильонов ролет был приоткрыт так, что большинство товара было видно.

Когда один из прохожих остановился рассмотреть товар, ролет тут же открылся и продавец предложил:

"Если что-то нужно, могу подсказать".

Все эти ситуации оказались "цветочками" против той, что была на киевской "барахолке" рядом со станцией метро "Почайная". Приехав сюда, возникает ощущение, словно вернулся в докарантинные месяцы – сотни продавцов и тысячи покупателей, в масках не так уж много людей, ни о какой дистанции и речи нет. По иронии судьбы с земли здесь продают и маски, и спиртосодержащие растворы, и десятки тысяч б/у вещей – от нижнего белья до глобусов времен СССР и пилорамы.

"Мы платим за места, торговля есть, проверок пока никто нам не устраивал", – неохотно рассказал нам один из продавцов.

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В это же время в сотне метров от этого "кипящего" рынка расположились два легальных рынка – вещевой и знаменитый на всю страну книжный. Оба закрыты, на входе – предупреждающие таблички, что по выходным эти рынки не работают.

"Глупо получается. Те сотнями торгуют "вчерную" и хламом и их не замечают, а если кто-то на легальном рынке продаст нужные кому-то ботинки и куртки, то таких могут оштрафовать. Почему так?", – недоумевая, обсуждали между собой работу "барахолки" легальные продавцы.

Такой же вопрос мы задали полиции, на что нам предложили вызвать наряд копов.

Также невдалеке от "барахолки" мы заметили секс-шоп, у которого с утра образовалась очередь из трех человек. После того, как один из ожидающих позвонил по номеру, указанному на дверях магазина, двери открылись и вероятные покупатели зашли внутрь.

В эти же минуты недалеко от этого секс-шопа полиция составляла протокол на продавца цветов. А вот один из продавцов в магазине стильных масок скреативил так, что претензий к нему у полиции не появлялось. Мужчина вынес из магазина стенд с масками, разместил его у входа и торговал, будучи на улице. Вход в магазин был перекрыт, поэтому и нарушений – ноль.

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Неоднозначной оказалась ситуация на столичном железнодорожном вокзале. На входе в здание дежурил полицейский, в присутствии еще одного копа всем или почти всем входящим измеряли температуру, здание вокзала патрулировалось нарядом нацгвардейцев, но в одном из залов работала булочная, где скопилась немаленькая как для такого помещения очередь.

Как мы выяснили, в глубинке Святошинского района на одном из рынков на улице Зодчих среди продуктовых павильонов оказался и один с одеждой. А в километре от него, внутри еще одного рынка, тихонько работал еще один магазин. Правда, покупателей в помещение не пускали, из-за чего на улице образовалась "безмасочная" очередь.

В свою очередь в полиции заявили, что продолжают и продолжат контролировать то, как граждане и субъекты хоздеятельности будут соблюдать карантин завтра и в следующие выходные.

Напомним, ранее стало известно, что правительство рассматривает в стране введение полного локдауна.

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