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Карта киевских бомбоубежищ. Смотри, где спасаться поблизости

14 апреля, 18:14

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Для укрытия населения от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны

Киевская городская государственная администрация обновила интерактивную карту, где указаны адреса мест укрытий в подземном пространстве.

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Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА в Facebook.

Для укрытия населения от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.

"Данный фонд включает хранилища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения. Руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений, в случае необходимости, обеспечат свободный доступ для укрытия", – говорится в сообщении.

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Карту можно посмотреть по ссылке.

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Ранее мы писали, что в Сети появилась карта убежищ в Карпатах для туристов, которые заблудились.

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Киев война КГГА карта бомбоубежище

Источник: Сегодня

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