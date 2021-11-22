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Карты киевлянина массово блокируют? Рассказываем, как не потерять льготы

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев Юлия Бугайова Юлия Бугайова Редактор
22 ноября, 14:55
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В Сети появились жалобы на то, что карты киевлянина начали блокировать по непонятным причинам
В Киеве начали блокировать карточки киевлянина, с помощью которых можно сэкономить на проезде в транспорте.
В Киеве начали блокировать карточки киевлянина, с помощью которых можно сэкономить на проезде в транспорте. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вопросы о преимуществах и об оформлении "Карты киевлянина" становятся все более актуальными. Недавно стало известно, что карта поможет значительно сэкономить на поездках после подорожания проезда в Киеве до 20 гривен.

Сайт "Сегодня" рассказывает, какие проблемы возникают с картой киевлянина и из-за чего ее могут заблокировать.

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Карточки блокируют?

На сайте "Минфин" все чаще начинают жаловаться на массовую блокировку карт и на то, что они не работают.

"По окончанию срока действия карточки я получила новую, которая не работает, и не только у меня, а и у многих, кто получил такую же… Мало того, что в Ощадбанке не предупредили, что ее нужно активировать в собесе, так в транспорте она вообще не сканируется", – комментирует киевлянка.

Сотрудники банка пообещали проверить ситуацию и отметили, что отделение банка может отправить для проверки ситуацию в социальные службы в случае, если карта активна в банковской части, а трудности возникают при оплате проезда.

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Причины блокировок

  • Если у хозяина карты есть задолженность и определенное время клиент ее не оплачивает, то карта блокируется по требованию банка.
  • Также следует проверить наличие транспортного приложения. Если проблемы возникают с ним, то следует обратиться к коммунальному предприятию ГИВЦ, назвать информацию по своей карте, для дальнейшей проверки.

Разблокировать или обновить такую карту невозможно, нужно заказывать новую, которую банк оформит в течении 30 дней с момента подачи необходимых документов.

Что делать, если не работает транспортное приложение карты киевлянина:

  • уточнить, внесена ли информация о праве на бесплатный проезд
  • обратиться к управлению работы и социальной защиты районной державной администрации по месту жительства

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