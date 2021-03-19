"Каждый карантин – выстрел в голову предпринимателей": у стен КГГА митингуют ФОПы (фото, видео)

В столице у стен Киевской городской государственной администрации (КГГА) на Крещатике сегодня, 19 марта, против локдауна протестуют предприниматели.
Как передает с места событий журналист "Сегодня" Игорь Серов, ФОПы требуют дать им право работать.
"Каждый карантин – выстрел в голову предпринимателей", – заявил один из выступающих.
Также они призывают всех неравнодушных приходить 22 марта на Майдан Незалежности.
Под мэрией за порядком следят нацгвардейцы. На митинге собралось несколько десятков человек.
Свои требования предприниматели передали в письменному виде мэру города Виталию Кличко.
Напомним, что вслед за столицей в Киевской области также введут строгий карантин.
Также сайт "Сегодня" писал о том, что общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима и с заполненностью мест для сидения на 50%. Однако будут действовать другие жесткие ограничения.
Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк