Українська
$ 27,68
32,98
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

"Каждый карантин – выстрел в голову предпринимателей": у стен КГГА митингуют ФОПы (фото, видео)

19 марта, 09:10

Игорь Серов , Мария Дмитренко

За порядком следят нацгвардейцы

В столице у стен Киевской городской государственной администрации (КГГА) на Крещатике сегодня, 19 марта, против локдауна протестуют предприниматели.

Реклама

Как передает с места событий журналист "Сегодня" Игорь Серов, ФОПы требуют дать им право работать.

"Каждый карантин – выстрел в голову предпринимателей", – заявил один из выступающих.

Также они призывают всех неравнодушных приходить 22 марта на Майдан Незалежности.

Видео: Игорь Серов, "Сегодня"
Реклама

Под мэрией за порядком следят нацгвардейцы. На митинге собралось несколько десятков человек.

В тренде
В Киеве "заминировали" семь станций метро (обновлено)

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Свои требования предприниматели передали в письменному виде мэру города Виталию Кличко.

Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Напомним, что вслед за столицей в Киевской области также введут строгий карантин.

Реклама

Также сайт "Сегодня" писал о том, что общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима и с заполненностью мест для сидения на 50%. Однако будут действовать другие жесткие ограничения.

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев КГГА карантин предприниматели ограничения локдаун
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Каким областям грозит жесткий локдаун? Ответил Степанов
Каким областям грозит жесткий локдаун? Ответил СтепановУкраина
Турникетные мученья в метро Киева: чем недовольны пассажиры (фото, видео)
Турникетные мученья в метро Киева: чем недовольны пассажиры (фото, видео)Другие новости
Киев накрыл мартовский снегопад (фото)
Киев накрыл мартовский снегопад (фото)Другие новости
В Киеве перенесли школьные каникулы: дети начнут отдыхать раньше
В Киеве перенесли школьные каникулы: дети начнут отдыхать раньшеДругие новости
В Киеве снова вышли на протест ветераны-силовики: требования (фото)
В Киеве снова вышли на протест ветераны-силовики: требования (фото)Другие новости
Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили почти 900 новых случаев (карта)
Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили почти 900 новых случаев (карта)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять