"Каждый карантин – выстрел в голову предпринимателей": у стен КГГА митингуют ФОПы (фото, видео)

В столице у стен Киевской городской государственной администрации (КГГА) на Крещатике сегодня, 19 марта, против локдауна протестуют предприниматели.

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Как передает с места событий журналист "Сегодня" Игорь Серов, ФОПы требуют дать им право работать.

"Каждый карантин – выстрел в голову предпринимателей", – заявил один из выступающих.

Также они призывают всех неравнодушных приходить 22 марта на Майдан Незалежности.

Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

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Под мэрией за порядком следят нацгвардейцы. На митинге собралось несколько десятков человек.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Свои требования предприниматели передали в письменному виде мэру города Виталию Кличко.

Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Напомним, что вслед за столицей в Киевской области также введут строгий карантин.

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Также сайт "Сегодня" писал о том, что общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима и с заполненностью мест для сидения на 50%. Однако будут действовать другие жесткие ограничения.

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

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