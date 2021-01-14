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Кажется, начинается: в Киеве пошел снег, он усиливается (фото)

14 января, 11:10

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На улицы города уже выехали снегоуборочные машины

Киев, как и обещали синоптики, начинает засыпать снегом. Осадки постепенно становятся более интенсивными.

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Учитывая, что температура в городе до -2 градусов, снег на улицах не тает.

Снегоуборочные машины уже выехали, правда, чистят они пока не везде, поскольку снег на проезжей части пока не остается.

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"Заблаговременно начали превентивную обработку дорог и тротуаров, находящихся на балансовом содержании", – говорится в сообщении "Киевавтодора".

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Отметим, что столичные власти еще вчера успокоили горожан и гостей города сообщением, что дорожники КК "Киевавтодор" готовы к ухудшению погодных условий. В общем к работе готовы 544 единицы спецтехники.

Фото: Сегодня, Игорь Серов

Фото: Сегодня, Игорь Серов

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Фото: Сегодня, Игорь Серов

Фото: Сегодня, Игорь Серов

Видео: Сегодня, Игорь Серов

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что 14 января осадки прекратятся, а вот с 15-16 начнет сильно морозить: ночью до 12-18 градусов мороза, местами в северных областях до -21; днем ​​до 10-16 мороза. В пятницу-субботу в Киеве ночью 13-18 градусов мороза, днем 11-15 ниже нуля. По области местами до 21 градуса мороза.

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Киев погода зима снег
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