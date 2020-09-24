Власти Киева отреагировали на снос исторического здания в центре города

Для сноса дома нужно было получить специальное разрешение

Застройщик, который утром, 24 сентября, в Киеве снес двухэтажное старинное здание, должен был сначала получить разрешение Министерства культуры и информационной политики. Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.

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По информации ведомства, застройщик, который снес дом на Саксаганского, 76 не получил специальное разрешение.

"Департамент охраны культурного наследия КГГА обратился в Министерство культуры и информационной политики с просьбой принять меры из-за сноса дома в Центральном историческом ареале Киева – на ул. Саксаганского, 76", – говорится в сообщении.

Отметим, старинной усадьбе 150 лет. Возраст архитектурного сооружения может подтвердить снимок фотографа Франца Мезера, который датирован 1870 годом. По словам историков, дом был самым старым строением на исторической улице Саксаганского.

Напомним, ранее в столице выставили на продажу старинный трехэтажный дом на улице Гоголевской 32-а в Шевченковском районе.

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Возле столичного университета Шевченко разобрали часть исторической ограды ХIХ века.

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