Українська
$ 28,19
32,96
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Власти Киева отреагировали на снос исторического здания в центре города

24 сентября, 17:40

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Для сноса дома нужно было получить специальное разрешение

Застройщик, который утром, 24 сентября, в Киеве снес двухэтажное старинное здание, должен был сначала получить разрешение Министерства культуры и информационной политики. Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.

Реклама

Читайте также: Итоги года в Киеве: каких зданий больше нет в городе

По информации ведомства, застройщик, который снес дом на Саксаганского, 76 не получил специальное разрешение.

"Департамент охраны культурного наследия КГГА обратился в Министерство культуры и информационной политики с просьбой принять меры из-за сноса дома в Центральном историческом ареале Киева – на ул. Саксаганского, 76", – говорится в сообщении.

Отметим, старинной усадьбе 150 лет. Возраст архитектурного сооружения может подтвердить снимок фотографа Франца Мезера, который датирован 1870 годом. По словам историков, дом был самым старым строением на исторической улице Саксаганского.

Напомним, ранее в столице выставили на продажу старинный трехэтажный дом на улице Гоголевской 32-а в Шевченковском районе.

Реклама

Возле столичного университета Шевченко разобрали часть исторической ограды ХIХ века.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев снос разрешение застройщики

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киев на ужесточенном карантине: будут ли работать спортивные школы
Киев на ужесточенном карантине: будут ли работать спортивные школыДругие новости
Снова сядем на карантин: Кличко пригрозил заведениям Киева из-за несоблюдения правил
Снова сядем на карантин: Кличко пригрозил заведениям Киева из-за несоблюдения правилДругие новости
В больнице Киева пациенту с COVID-19 предложили
В больнице Киева пациенту с COVID-19 предложили "место" в коридореДругие новости
Сменила замки и не отдает вещи: в Киеве разразился скандал из-за арендованной квартиры (видео)
Сменила замки и не отдает вещи: в Киеве разразился скандал из-за арендованной квартиры (видео)Другие новости
Украинский паркурист совершил прыжок между движущимися грузовиками: видео
Украинский паркурист совершил прыжок между движущимися грузовиками: видеоДругие новости
Как и чем подтверждается качество продуктов в магазинах
Как и чем подтверждается качество продуктов в магазинах "АТБ"Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять