Кидались петардами и угрожали отцом из СБУ: в Киеве разразился скандал с группой подростков

Бросали петарды под ноги пенсионерам и под детские коляски – так на столичных Позняках развлекалась группа подростков. Местные говорят, что молодые люди были абсолютно уверены в своей безнаказанности. Ибо, как те сами хвастали, отец одного из хулиганов работает в Службе безопасности Украины, а, значит, "отмажет". Так ли это и почему семья одного из ребят после огласки решила уехать из Украины, разбирались новости "Сегодня".

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Все началось, когда жители Позняков сделали фото, как у них перед глазами, с виду совершенно нормальные и адекватные, подростки бросали петарды под колеса детских колясок и под ноги пенсионеров.

"Дети испугаться могут, могут заиками стать. Потом кто будет отвечать за это и лечить их?", – говорят местные жители, которые попытались остановить хулиганов.

Буквально через несколько часов подростки придумали новую забаву.

"Они резко останавливали велосипеды перед детьми. Они не наезжали, а резко выезжали и останавливались", – жалуются очевидцы.

Один из ребят – четырнадцатилетний Иван Дикий. Он сменил уже не менее трех школ. В одной из них о парне с нами не захотели разговаривать, но не на камеру говорят, что не мог найти общий язык со сверстниками. И имеет бурную фантазию. Часто рассказывал про влиятельного отца.

"Они кричали, мол, ты мне ничего не сделаешь – у меня отец из СБУ. Но то, что я видел в других группах, там звучали фразы и про прокурора, и про адвоката", – говорит житель Киева Александр Аввакумов.

Мы отправили запрос в СБУ, чтобы они нам прокомментировали, действительно ли в службе безопасности Украины есть сотрудник с фамилией Дикий. Но на момент выхода материала ответа мы так и не получили. Не смогли нормально пообщаться и с мамой Ивана, Людмилой. Она неразговорчива. Но утверждает, что петарды бросал не ее сын.

"Бросал не он, а другой мальчик, закрывающий лицо. Все перекручено. Я с вами, журналистами, вообще не хочу общаться. Только в правовом поле".

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А в правовом поле, похоже, придется отвечать. Полиция составила админпротокол на родителей ребят за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей. Именно в семье надо искать причины такого поведения – убеждает психолог Юлия Святенко:

"Также есть момент отсутствия воспитания, или даже наказания. Ребенок не понимает, что хорошо, а что плохо. И таким образом он обращает на себя внимание".

Сейчас Иван – дома, в школу не ходит, на улице пока не гуляет, но, как нам обмолвилась мама Людмила, скорее всего, они переедут в другую страну, правда, куда именно, не уточнила.

Стоит отметить, что случаи подростковой жестокости регулярно потрясают Украину. Так, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области школьницы избили сверстницу и сняли это на видео. Ролик с издевательствами над сверстницей девочки выложили в Instagram.

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