Киев бьет температурные рекорды. В столице самая теплая ночь второй день подряд

В Киеве ночь на 8 октября оказалась самой теплой за все время метеорологических наблюдений с 1881 года.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Б. Срезневского.
"В четверг, температура воздуха в украинской столице минувшей ночью не опускалась ниже 15,1 градуса. Предыдущее рекордное значение 13,6 градусов, установленное в 1893 году, было превышено на 1,5 градуса", – говорится в сообщении обсерватории.
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Так, 7 октября в Киеве был установлен и другой метеорологический рекорд: выпало максимальное за все время наблюдений количество осадков – 39 мм, что на 11 мм больше, чем в 1905 году.
Напомним, вчера, 7 октября, в Киеве также была самая теплая ночь за длительный период.
Ранее мы сообщали, что сентябрь в Киеве побил температурный рекорд 100-летней давности.
А на территории США установили абсолютный температурный максимум за все время погодных наблюдений в мире. 16 августа в национальном парке Долина Смерти (штат Калифорния) столбики термометров поднялись до 130 градусов по Фаренгейту.
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