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Киев бьет температурные рекорды. В столице самая теплая ночь второй день подряд

8 октября, 12:43

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Самая теплая ночь в городе за 139 лет

В Киеве ночь на 8 октября оказалась самой теплой за все время метеорологических наблюдений с 1881 года.

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Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Б. Срезневского.

"В четверг, температура воздуха в украинской столице минувшей ночью не опускалась ниже 15,1 градуса. Предыдущее рекордное значение 13,6 градусов, установленное в 1893 году, было превышено на 1,5 градуса", – говорится в сообщении обсерватории.

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Так, 7 октября в Киеве был установлен и другой метеорологический рекорд: выпало максимальное за все время наблюдений количество осадков – 39 мм, что на 11 мм больше, чем в 1905 году.

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Напомним, вчера, 7 октября, в Киеве также была самая теплая ночь за длительный период.

Ранее мы сообщали, что сентябрь в Киеве побил температурный рекорд 100-летней давности.

А на территории США установили абсолютный температурный максимум за все время погодных наблюдений в мире. 16 августа в национальном парке Долина Смерти (штат Калифорния) столбики термометров поднялись до 130 градусов по Фаренгейту.

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Киев ночь температурный рекорд

Источник: Сегодня

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