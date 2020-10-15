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Киев бьет все температурные рекорды: ночь на 14 октября оказалась самой теплой

15 октября, 16:54

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сегодняшняя ночь превысила предыдущий рекорд на 2,5 градуса

В столице ночь на 14 октября оказалась самой теплой.

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Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ночь на 14 октября в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже 14,5 градусов", – говорится в сообщении обсерватории.

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Отметим, предыдущее рекордное значение – это 12 градусов в 1993 году. Сейчас оно превышено на 2,5 градусов тепла.

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Ранее мы писали, что в Киеве ночь на 7 октября этого года оказалась самой теплой за период наблюдений.

А сентябрь побил рекорд 100-летней давности – среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве – +18,4 градуса, что превысило климатическую норму на целых 4,5 градуса.

Смотрите сюжет про перепады погоды в Украине, как они влияют на здоровье:

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Киев ночь температурный рекорд

Источник: Сегодня

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