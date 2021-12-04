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Киев Цифровой: когда в столице появится виртуальный проездной

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
4 декабря, 07:00
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Он будет доступный в приложении и его можно будет использовать без наличия пластиковой карты
Новый сервис для киевлян станет доступен уже в 2022 году.
Новый сервис для киевлян станет доступен уже в 2022 году. / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2021 году появилось приложение Киев Цифровой, работающее по принципу "город в телефоне". Уже в начале 2022-го в приложение можно будет добавлять виртуальную транспортную карточку.

Об этом говорится в материале "Сегодня" – "Не только для оплаты проезда. Чем киевлянам поможет приложение "Киев Цифровой".

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Подробности

В начале следующего года у киевлян появится возможность добавить виртуальную транспортную карточку в Киев Цифровой. Больше не будет необходимости носить с собой пластиковую карту.

Кроме того, в 2022-м расписание движения общественного транспорта, в частности городских автобусов, троллейбусов и трамваев, также будет доступно в приложении.

С новым сервисом киевляне смогут:

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  • просматривать маршруты и остановки городского транспорта;
  • смотреть движение транспорта на карте;
  • сохранять нужные маршруты, чтобы иметь их под рукой;
  • подать электронную петицию.

Что доступно уже сейчас

В приложении можно пополнить поездками транспортную карту, приобрести проездной на месяц, а также пользоваться разовыми QR-билетами. Система уведомлений напомнит об окончании действия проездного или подскажет, когда QR-билет "сгорел".

Как изменятся цены в транспорте Киева

Мэр Виталий Кличко окончательно объяснил, что будет с ценой на проезд в общественном транспорте столицы. Он снова пообещал, что до окончания отопительного сезона цена подниматься не будет

Соответственно, уже весной в столице повысят тарифы за проезд в общественном транспорте. Кличко объяснил, что сейчас продолжается обсуждение, какой именно будет новая цена. По его словам:

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  • Для киевлян рассматривается цена 12 гривен по карте киевлянина.
  • Жители области могут купить проездной – цена за одну поездку будет составлять 14 гривен.
  • Если это одноразовая поездка – "мы можем рассматривать цену до 20 гривен".

"Но это решение мы будем принимать только после обсуждений, презентации, обоснования", – уточнил мэр столицы.

При этом льготники будут и дальше ездить в транспорте бесплатно.

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