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Киев готовится к непогоде: всю ночь обрабатывали дороги

28 декабря, 09:37

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сейчас задействовано 56 единиц спецтехники

В Киеве 28 декабря дорожники обрабатывают дороги и тротуары противогололедными средствами.

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Об этом сообщает КГГА.

"Первоначально обрабатывают мосты и путепроводы, подъемы и спуски, улицы из брусчатки, тротуары, лестницы подземных переходов", – говорится в сообщении.

Также техника выехала на исходные позиции для дежурства – на случай непогоды. Сейчас задействовано 56 единиц спецтехники.

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Отмечается, что около 7:00 утра в некоторых районах столицы начались осадки: дождь при температуре около -1 °С. Скорее всего в столице будет гололед.

Ранее мы писали, что несколько человек стали жертвами гололеда – в Киеве произошло трагическое ДТП. Внедорожник сбил двух человек.

Напомним, что туманы и гололедица – по всей Украине. Такой прогноз синоптиков и в дальнейшем.

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Киев техника погода гололед

Источник: Сегодня

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