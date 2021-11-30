Киев готовится к "Омикрону", а у пунктов прививки митинги: какая ситуация с COVID-19 в городе

За последние сутки в Киеве обнаружили 1646 новых случаев коронавируса

В городе не ослабляют контроль за выполнением противоэпидемиологических мероприятий / Фото: Коллаж: Сегодня

Столица уже практически месяц находится в красной карантинной зоне. Одни из самых главных и волнующих вопросов для горожан на сегодняшний день — когда Киев выйдет из красной зоны и возможно ли ослабление карантина.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Киеве – читайте далее в материале "Сегодня".

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Коронавирус в Киеве

В Киеве 29 ноября зарегистрировали 1646 новых случаев COVID-19. За сутки в столице выздоровели 1471 киевлянин, умерло – 35.

По сравнению с другими регионами – это вдвое больше.

Антивакцинаторы собрались проводить митинги у пунктов прививок

Антивакцинаторы, которые на днях пикетировали Верховную Раду и СБУ, теперь намерены устраивать пикеты прямо возле пунктов вакцинации в столице.

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По словам участницы акций антивакцинаторов, они рассчитывают отговаривать людей от вакцинации прямо перед прививкой. Теперь сделают упор на своего "главного врага" – пункты вакцинации.

"У нас обсуждается такой вопрос, чтобы влиять на тех, кто пришел делать прививку. Так сказать, чтобы напрямую влиять на тех, кто решил делать себе укол. Также есть планы на выходных устроить пикет у посольства Австралии, чтобы поддержать некоторых единомышленников из этой страны", – рассказала нам участница протестов.

Как готовятся в Киеве к новому штамму вируса

В Южной Африке обнаружен новый штамм вируса "Омикрон". Основные его симптомы – это повышенная температура, сильная усталость и учащенный пульс. Как отмечают медики, вирусу подвержены молодые люди, особенно не вакцинированные. Основное его отличие – у инфицированных не теряется обоняние, как при обычном коронавирусе.

Как пояснил нам главный санитарный врач Киева Сергей Чумак, о новом штамме вируса пока доподлинно ничего неизвестно. А противоэпидемиологические мероприятия, которые действовали в городе, продолжают действовать и сейчас.

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"Этот штамм вируса в Киеве пока не зарегистрирован. Специалисты ведут наблюдение. Меры предосторожности такие же, как и при коронавирусе. Чтобы обезопасить себя, нужно вакцинироваться, регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком, соблюдать безопасную дистанцию, масочный режим. Это главная рекомендация на данный момент", – рассказал сайту "Сегодня" и. о. гендиректора ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины", главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

По его словам, заболеваемость в Киеве идет на спад. Количество коек с кислородом в больницах освобождается. По показателям Киев может перейти в желтую зону.

"Наблюдается улучшение ситуации. Коронавирус идет на спад, также меньше больных на грипп, если сравнивать с прошлыми неделями. Но решение о выходе Киева из красной зоны и переходе в желтую зону принимает государственная комиссия. Думаю, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии", – сообщил нам Сергей Чумак.

Как уберечься от новых штаммов COVID-19

Появился новый опасный штамм коронавируса "Омикрон". Поэтому, чтобы уберечься от новых штаммов и остановить быстрое распространение COVID-19, нужно соблюдать несколько простых рекомендаций.

Рекомендации от Минздрава

Вакцинируйтесь.

Мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками.

Носите маску, прикрывая нос и рот.

Придерживайтесь дистанции в 1,5 м.

Чихайте и кашляйте в салфетку или сгиб локтя.

Не касайтесь лица.

Регулярно проветривайте помещение, дезинфицируйте поверхность.

Придерживайтесь самоизоляции.

Ограничения в столице

С 1 ноября Киев попал в красную зону адаптивного карантина. Что запрещено в городе:

Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации могут при наличии полностью вакцинированного персонала . Посещать такие места могут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.

. Посещать такие места могут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест. Учебный процесс в школах возобновился в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.

Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Детские садики работают при условии 100% вакцинации всего персонала.

Общественный транспорт работает. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Как в Киеве ловят нарушителей карантина

За неделю в столице полицейские обнаружили 1364 административных правонарушений во время проверок соблюдения карантина. А с 22 ноября проверили 8 701 объектов хозяйственной деятельности.

За что вынесли постановления

За нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм – составлено 107 протоколов.

За пребывания в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно вынесено – 1257 постановлений.

"За нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм в соответствии с ч. 1 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде наложения штрафа на граждан от одной до двух тысяч тысяч гривен и на должностных лиц – от двух до десяти тысяч тысяч гривен. Частью второй этой же статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от десяти до пятнадцати тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Отметим, что согласно статье 325 Уголовного кодекса Украины – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовому отравлению нарушителям карантинных ограничений может грозить до восьми лет лишения свободы.

Как ловят нарушителей в транспорте

На входе в транспорт не будет проверки документов – только объявления с новыми правилами. Правоохранители будут проводить выборочные проверки – заходить в салон и проверять документы.

Отметим, что поддельные сертификаты не отображаются в приложении "Дія". Если показать подделку, полицейские попросят открыть "Дію" и показать в ней. А если пассажир скажет, что приложения нет, придется при полиции устанавливать его и показывать сертификат. Так что обойти правила не получится.

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