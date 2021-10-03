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Киев может перейти в оранжевую зону карантина

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
3 октября, 06:20
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По мнению экспертов, уберечь от локдауна в столице может только вакцинация горожан
Новая вспышка COVID-19 в Украине неизбежна
Новая вспышка COVID-19 в Украине неизбежна / Фото: Коллаж: Сегодня

Рискует ли Киев перейти в оранжевую зону карантина и как этого не допустить? Сайт "Сегодня" поинтересовался у главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана.

"Киев может перейти в оранжевую зону карантина. Угроза есть, но это произойдет не в ближайшее время. А вот чтобы столица не попала в красную зону карантина, поможет только вакцинация. По этому пути пошли ведущие европейские страны, например, Великобритания. Когда более 70-80% граждан будут вакцинированы, тогда не нужно вводить строгих ограничений. Только так мы сможем остановить пандемию и не допустить локдауна и закрытие всего бизнеса", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан.

Новая вспышка COVID-19 в Украине неизбежна

Ученые Национальной академии наук спрогнозировали развитие коронавируса в Украине в начале октября. Количество новых заражений превысит 10 тысяч случаев.

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Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 8100, 8326 в течение недели 29 сентября – 5 октября 2021 года.

А 6-12 октября прогнозируют 11 599, 10 002 новых случая.

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