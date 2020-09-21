Киев может попасть в "красную" карантинную зону

Киев, который оказался "лидером" по распространению коронавируса, из-за небрежности жителей столицы может попасть в "красную" карантинную зону.

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О возможном введении строгих ограничений на брифинге предупредил мэр столицы Виталий Кличко.

Градоначальник отметил, что в Киеве массово нарушаются карантинные ограничения – не выполняется масочный режим, не выдерживается график дезинфекции помещений, а многие заведения работают после разрешенного времени.

"Это – безответственность, в результате которой Киев может оказаться в "красной" зоне. Я в очередной раз призываю всех: придерживайтесь правил, которые сохранят ваше здоровье и здоровье людей, которые рядом. Иначе снова всем придется сидеть на карантине", – заявил он.

Кроме того, мэр заявил, что на прошлой неделе был оформлен 71 протокол о нарушениях регламента работы столичными заведениями.

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"За прошлую неделю представители Госпродпотребслужбы и "Муниципальной стражи" вместе с полицией проверили 248 заведений общественного питания, торговли и рынков Киева. Составили 71 протокол о нарушении. Несмотря на то, что уровень заболеваемости растет, предприниматели и посетители кафе и ресторанов, магазинов, продолжают игнорировать элементарными правилами безопасности", - подчеркнул Кличко.

Ранее мы сообщали, что в Киеве еще четыре школы закрыли на карантин. В столице коронавирусом болеют 207 школьников.

Также напомним, Кличко рассказал о росте смертности от COVID-19.

Кроме того, в ВОЗ рассказали, когда в Украине появится вакцина от коронавируса, подробности в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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