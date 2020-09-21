Українська
$ 28,17
33,35
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Киев может попасть в "красную" карантинную зону

21 сентября, 13:16

Руслан Ровик Руслан Ровик

Кличко предупредил киевлян о возможном ужесточении карантина

Киев, который оказался "лидером" по распространению коронавируса, из-за небрежности жителей столицы может попасть в "красную" карантинную зону.

Реклама

О возможном введении строгих ограничений на брифинге предупредил мэр столицы Виталий Кличко.

Градоначальник отметил, что в Киеве массово нарушаются карантинные ограничения – не выполняется масочный режим, не выдерживается график дезинфекции помещений, а многие заведения работают после разрешенного времени.

"Это – безответственность, в результате которой Киев может оказаться в "красной" зоне. Я в очередной раз призываю всех: придерживайтесь правил, которые сохранят ваше здоровье и здоровье людей, которые рядом. Иначе снова всем придется сидеть на карантине", – заявил он.

Кроме того, мэр заявил, что на прошлой неделе был оформлен 71 протокол о нарушениях регламента работы столичными заведениями.

В тренде
В Киеве прямо на дороге сгорел байк: видео
Реклама

"За прошлую неделю представители Госпродпотребслужбы и "Муниципальной стражи" вместе с полицией проверили 248 заведений общественного питания, торговли и рынков Киева. Составили 71 протокол о нарушении. Несмотря на то, что уровень заболеваемости растет, предприниматели и посетители кафе и ресторанов, магазинов, продолжают игнорировать элементарными правилами безопасности", - подчеркнул Кличко.

Ранее мы сообщали, что в Киеве еще четыре школы закрыли на карантин. В столице коронавирусом болеют 207 школьников.

Также напомним, Кличко рассказал о росте смертности от COVID-19.

Кроме того, в ВОЗ рассказали, когда в Украине появится вакцина от коронавируса, подробности в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев столица карантин красная зона

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киев на ужесточенном карантине: будут ли работать спортивные школы
Киев на ужесточенном карантине: будут ли работать спортивные школыДругие новости
В Киеве с завтрашнего дня ужесточат карантин: что будет под запретом
В Киеве с завтрашнего дня ужесточат карантин: что будет под запретомДругие новости
Кличко на мотоцикле заглох в центре Киева: видео, как мэр заправлялся из баклажки
Кличко на мотоцикле заглох в центре Киева: видео, как мэр заправлялся из баклажкиВласть
Сменила замки и не отдает вещи: в Киеве разразился скандал из-за арендованной квартиры (видео)
Сменила замки и не отдает вещи: в Киеве разразился скандал из-за арендованной квартиры (видео)Другие новости
Украинский паркурист совершил прыжок между движущимися грузовиками: видео
Украинский паркурист совершил прыжок между движущимися грузовиками: видеоДругие новости
Как и чем подтверждается качество продуктов в магазинах
Как и чем подтверждается качество продуктов в магазинах "АТБ"Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять