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Киев может выйти из красной зоны карантина к концу апреля – KSE

15 апреля, 15:15

Виктория Барановская Виктория Барановская

С 30 апреля город может перейти в другую эпидемиологическую зону и снять некоторые ограничения

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко прогнозирует, что с 30 апреля Киев может выйти из красной зоны.

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Об этом он сказал на брифинге.

По его словам, это может произойти одновременно с завершением усиленных карантинных ограничений, а это как раз произойдет через две недели – 30 апреля.

"Уровень госпитализаций в Украине за неделю снизился на 11%, выписки продолжают расти, и превышают уровень госпитализации. Загруженность коек начала идти на спад. Показатель смертности также стабилизировался", – сказал он.

Ганиченко заявил, что ситуация с коронавирусом в Киеве стабилизируется. Сейчас уже к норме приближаются показатели смертности и загруженности коек. Кроме того, уже на следующей неделе выйти из красной зоны могут еще несколько украинских областей.

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"Черновицкая и Львовская область уже на следующей неделе могут выйти из красной зоны эпидопасности. При этом Львовской области следует увеличить уровень тестирования на 50%. Близки к выходу также Харьковская и Одесская области. Попасть в "красную" зону может Днепропетровская область", - прогнозирует он.

Как сообщалось ранее, большинство украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если коронавирус будет и дальше распространяться по стране.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условие для введения локдауна по всей стране.

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Киев прогноз карантин красная зона локдаун
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