Киев на ужесточенном карантине: будут ли работать спортивные школы

Спортивные соревнования будут проводить, но с ограничениями

Несмотря на то что Киев внесли в "оранжевую зону" карантина, в городе продолжат работать детско-юношеские спортивные школы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на директора Департамента молодежи и спорта Юлию Хан.

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"Со вчерашнего дня в городе действуют усиленные противоэпидемические меры, и мы скоординировали работу спортивных школ для минимизации заболеваний. Обязательным остается температурный скрининг перед началом работы; влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств не реже, чем каждые два часа и после окончания рабочего дня/смены", - заявила Хан.

Также она уточнила, что спортивные соревнования будут проводиться с участием не более 220 человек с расчетом не более одного человека на 10 кв. м площади здания или территории на открытом воздухе.

В то же время закрыты будут спа-зоны, кабинеты массажистов, фитнес-бары. Запрещены групповые занятия с участием более 10 человек.

Напомним, ранее мы писали и о других правилах ужесточенного карантина. В частности, теперь запрещен прием детей в санатории и лагеря в столице и пригороде.

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Также сообщалось, что школы, как и раньше, будут работать в очном и смешанном форматах.

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