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Киев накроет новая волна переименований – уберут все русское и белорусское

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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26 апреля, 05:30
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Власти хотят переименовать 600 объектов и демонтировать 60 памятников
В столице демонтируют советскую символику. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице демонтируют советскую символику. Фото: коллаж "Сегодня"

С территории Києва планируют убрать названия российских и белорусских городов, а также фамилии российских поэтов и писателей. По словам секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, речь идет о 279 объектах в столице – проспекты, улицы, переулки, микрорайоны.

Например, такие как улица Челябинская, Московская, Астраханская, Тульская, Брестская, Минская, Смоленская, Чехова, Лермонтова, Толстого и сотни других.

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Переименовать около 600 объектов

Секретарь Киевсовета призвал горожан присоединяться к этому процессу.

"Правила просты: собираем предложения, затем рейтинговое голосование. Нет предложений – нет переименования. Может быть переосмысление названий. Предложения по форме", – написал на своей странице в социальных сетях секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Сбор предложений по переименованию будет продолжатся до 1 мая. Их можно отправлять на электронную почту Киевсовета: [email protected]

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Горожанам предлагают аргументировать необходимость переименования и обосновать новые названия.

Владимир Прокопив, заместитель главы КГГА считает, что в столице гораздо больше объектов, которые носят российские и белорусские названия.

"По моим подсчетам таких названий около 600. И процесс их переименования в Киеве должен проводиться при тесном сотрудничестве с историками, учеными. Мы должны подойти к этому вопросу взвешено, системно, чтобы сделать это раз и навсегда, и в будущем не возвращаться к этой теме", – пояснил сайту "Сегодня" заместитель главы КГГА, депутат Киевсовета Владимир Прокопив.

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Уберут 60 памятников

Также в столице планируют провести демонтаж памятников, которые связаны с Россией и Беларусью.
Со стелы памяти возле станции метро "Шулявская" уже убрали названия городов-героев времен СССР, заменив их на украинские города-герои, которые пострадали от русской оккупации.

Также демонтировали советскую символику со стелы на площади Победы возле цирка.

В ближайшее время планируют демонтировать бронзовую скульптуру двух рабочих, которую установили под Аркой дружбы народов в 1982 году. Все это время она символизировала "дружбу" народов. Вторую скульптурную композицию под Аркой – из красного гранита – закроют отделочными материалами, а после также планируют разобрать. Саму арку из титановых листов переименуют и подсветят ее цветами украинского флага.

Тем временем депутаты Киевсовета предлагают демонтировать в Киеве памятник поэту Пушкину, генералу Ватутину, писателю Булгакову, красному командиру Щорсу, пушке возле станции метро "Арсенальная", бронзовые медальоны на станции метро "Вокзальная", герб СССР со щита скульптуры Родина-мать. Всего предлагают убрать 60 памятников, связанных с Россией, и свезти их в Музей тоталитаризма.

"Если вам интересно мое мнение как гражданина, то могу сказать, что по большинству памятников я бы принимал решение уже сейчас. А как государственный чиновник я готов к диалогу с общественностью по данному вопросу. К этому нужно подходить профессионально, выборочно. И принимать решение по некоторым памятникам уже сейчас. Данный проект решения – это предложение 1-2 депутатов Киевсовета. Нужно подождать, когда с проектом ознакомятся все депутаты. Думаю, из документа уберут некоторые памятники, а какие-то добавят в этот список новые. Тогда можно будет об этом предметного говорить", – добавляет Владимир Прокопив.

Переименуют в ближайшее время

Прокопив считает, что решения по переименованию будут приняты в ближайшие время, особенно, что касается переименования станций метро "Минская" и "Дружбы народов".

"По станциям метро и у депутатов Киевсовета, и у общественности есть единая позиция – переименовать. По этой теме нет вопросов и дискуссий. А вот по переименованию улиц и проспектов есть достаточно много замечаний. Одна часть общественности предлагает переименовать одни улицы, а часть другие. Речь идет даже не о том, какие улицы переименовывать, а больше о том, какие названия они будут носить после переименования", – отмечает Владимир Прокопив.

Кстати, власти должны убрать из станции метро "Театральная" огромный бюст Ленину, который сейчас прикрыт ширмой. Бюст вождя до сих пор не убрали из подземки из-за его габаритов и сложности демонтажных работ.

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