Киев накроет сильный дождь: горожан предупредили об ухудшении погоды

Завтра, 7 октября, в Киеве ожидается сильный дождь, уровень опасности – желтый.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Что делать, если дождь застал вас на улице:
- обходите большие деревья;
- не паркуйте рядом с ними автотранспорт – ветви могут представлять большую опасность;
- если во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля – прежде всего необходимо снизить скорость;
- езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление.
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В случае выявления мест подтоплений КК "Киевавтодор" призывает обращаться в круглосуточную диспетчерскую по тел.: 284-74-19. К слову, 72 единицы спецтранспорта готовы ликвидировать последствия непогоды в Киеве.
Напомним, на этой неделе в Киеве ураган повалил ночью десятки деревьев.
А в Харьковеветка упала студентке на голову – ее забрала скорая. Позже оказалось, что ветка упала на двух студенток, которые в тот момент переходили между двумя корпусами.
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