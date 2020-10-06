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Киев накроет сильный дождь: горожан предупредили об ухудшении погоды

6 октября, 15:42

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Эксперты советуют, что делать, если дождь застал на улице

Завтра, 7 октября, в Киеве ожидается сильный дождь, уровень опасности – желтый.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Что делать, если дождь застал вас на улице:

  • обходите большие деревья;
  • не паркуйте рядом с ними автотранспорт – ветви могут представлять большую опасность;
  • если во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля – прежде всего необходимо снизить скорость;
  • езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление.

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В случае выявления мест подтоплений КК "Киевавтодор" призывает обращаться в круглосуточную диспетчерскую по тел.: 284-74-19. К слову, 72 единицы спецтранспорта готовы ликвидировать последствия непогоды в Киеве.

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Напомним, на этой неделе в Киеве ураган повалил ночью десятки деревьев.

А в Харьковеветка упала студентке на голову – ее забрала скорая. Позже оказалось, что ветка упала на двух студенток, которые в тот момент переходили между двумя корпусами.

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Киев погода погода в Киеве Укргидрометцентр

Источник: Сегодня

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