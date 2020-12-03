Українська
$ 28,44
34,32
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Киев накроет туман: синоптики предупредили об ухудшении погоды

3 декабря, 17:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Туман может повлиять на уровень качества воздуха в столице

В ближайшие часы и до конца суток 3 декабря, ночью и утром 4 декабря в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м.

Реклама

Об этом сказано в прогнозе Укргидрометцентра.

"Безветренная погода и туман могут привести к накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, может повлиять на уровень качества воздуха в Киеве", – говорится в сообщении.

В тренде
В Киеве на журналистку напали на церемонии памяти жертв Голодомора (видео)

Напомним, сегодня Киев на 17-м месте в рейтинге самого грязного воздуха в мире.

Ранее мы писали, что в Украине 4 декабря ожидается сухая погода, а температура воздуха будет колебаться от -1 на востоке до +12 на юге.

Видео: Сегодня
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев туман прогноз погоды туман в Киеве

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Благотворительный проект АТБ собрал первые десять миллионов
Благотворительный проект АТБ собрал первые десять миллионовДругие новости
Локдаун в Киеве: будут ли работать метро и наземный транспорт
Локдаун в Киеве: будут ли работать метро и наземный транспортДругие новости
Новые уловки и развлечения: как нарушали карантин в Киеве в последний уикенд запретов
Новые уловки и развлечения: как нарушали карантин в Киеве в последний уикенд запретовУкраина
Полный локдаун в Киеве с Нового года: когда могут ввести и сколько продлится
Полный локдаун в Киеве с Нового года: когда могут ввести и сколько продлитсяДругие новости
В Киеве предлагают переименовать проспект Победы в честь воссоединения УНР и ЗУНР
В Киеве предлагают переименовать проспект Победы в честь воссоединения УНР и ЗУНРДругие новости
Огромные очереди,
Огромные очереди, "дистанционка" и метро. Что говорят о локдауне местные властиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять