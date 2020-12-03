Киев накроет туман: синоптики предупредили об ухудшении погоды

В ближайшие часы и до конца суток 3 декабря, ночью и утром 4 декабря в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м.
Об этом сказано в прогнозе Укргидрометцентра.
"Безветренная погода и туман могут привести к накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, может повлиять на уровень качества воздуха в Киеве", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня Киев на 17-м месте в рейтинге самого грязного воздуха в мире.
Ранее мы писали, что в Украине 4 декабря ожидается сухая погода, а температура воздуха будет колебаться от -1 на востоке до +12 на юге.
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