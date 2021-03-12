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Киев накрыл мартовский снегопад (фото)

12 марта, 14:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Спецтехника выехала на улицы города

В столице сегодня, 12 марта, начался обильный снегопад. Киевлян, которые не имеют острой необходимости ехать в город, призывают остаться дома.

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Жители города стали массово делиться своими фото и видео со снегом.

Снегопад, выпавший в марте, скоро превратит столичные дороги в каток.

Фото: Алина Рябенко/Голосеевский район

По прогнозам синоптиков, мокрый снег ожидается до конца суток.

Фото: Маргарита Павлова/Дарницкий район
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Отметим, мэр Киева Виталий Кличко призвал работодателей сделать короткий рабочий день из-за снегопада.

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Ранее мы писали, что по прогнозам – усиление ветра сегодня будет до 12-15 м/с с порывами до 22 м/с. Температура ночью шесть градусов, а днем один градус мороза.

Дорожники заранее начали превентивную обработку дорог и тротуаров.

Напомним, мы писали, чтопосле сегодняшней непогоды на выходных снова вернется солнце, осадков станет намного меньше и даже потеплеет. В некоторых областях ожидается больше 10 градусов.

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Киев погода снег снегопад весна март погода в Киеве

Источник: Сегодня

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