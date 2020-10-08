Киев накрыл туман: горожане поделились впечатляющими фото

Туман стоит в столице со вчерашнего вечера

В Киеве синоптики сообщали о тумане ночью и утром в четверг, 8 октября. Столицу действительно накрыл густой, как молоко, туман.

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"Видимость 200-500 м", – об этом предупредил Украинский гидрометцентр.

Киевляне начали делится в Сети снимками ночного города. Владислав Содель опубликовал в Facebook фото "туманного центра".

"История одной парочки или не одной, в тумане не разберешь", – подписал пост Владислав.

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Ирина Московченко тоже выложила снимок.

"Не удержалась, побежала пробовать сфотографировать ночной туман", – написала она в Facebook.

В Киеве до сих пор держится туманная погода. Как выглядит город сейчас:

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Отметим, что специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане: снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, а также избегать резких маневров на дороге.

Ранее мы писали, что экологи обьяснили причины смога в Киеве – в Украине нет качественного государственного мониторинга качества воздуха, поскольку оборудование устарело.

А в Новой Зеландии 19 дней искали туристов, заблудившихся в тумане – их нашли истощенными, но невредимыми.

Смотрите видео – нулевая видимость во время тумана на передовой:

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