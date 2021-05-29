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Киев накрыла гроза – город светился от молний: завораживающие кадры

29 мая, 00:07

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Вечер пятницы выдался не только мокрым, но и громким – в столице прошел дождь с грозой

Гроза в Киеве 28 мая 2021. Фото: twitter.com/sodel_vlad

Гроза в Киеве 28 мая 2021. Фото: twitter.com/sodel_vlad

Сегодня тучи целый день кружили по Киеву, но разрядились только вечером – во время грозы жители столицы засняли красивые молнии в разных районах города. Мы собрали самые эффектные кадры, которые и непогодой назвать язык не поворачивается.

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На этом видео можно увидеть "танец" молний.

Видео: instagram.com/antonio_san_music

А на этих фото к огням красивого вечернего Киева добавилась "подсветка" в небе.

Фото: twitter.com/VVPhoto95

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Что еще засняли жители столицы.

Фото: instagram.com/vsevolod_zhovtenko_photography
Фото: instagram.com/ivan_kovalenko_ua
Фото: instagram.com/alex_konstanta/
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Отметим, май в Украине выдался достаточно дождливым и не особо жарким (за исключением нескольких дней). Наши эксперты – завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух и самый известный народный синоптик Леонид Горбань – рассказали "Сегодня" о прогнозе погоды на лето.

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