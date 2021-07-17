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Киев накрыла гроза – ураганный ветер сдувает все на своем пути (видео)

17 июля 2021 17:39

Виктория Барановская Виктория Барановская

В некоторых регионах Киева начался сильный ливень, который заливает улицы

В Сети уже появились первые фото последствий непогоды / Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети уже появились первые фото последствий непогоды / Фото: коллаж "Сегодня"

Киев накрыла гроза – пользователи Сети публикуют показательные видео, на которых сильный ветер практически сдувает все на своем пути.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

На улице Лютневой, в ресторане "Маячок" дул сильный ветер – зонтики и шезлонги с трудом удерживались на месте.

А на Троещине уже вовсю бушует непогода – там надвигается пылевая буря. А в других регионах, на левом берегу, сильный ливень заливает улицы.

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А тем временем в Сети уже появились первые фото последствий непогоды – на улице Александра Архипенко упало дерево.

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Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

В ГСЧС уже предупреждали украинцев об ухудшении погодных условий. В Киеве и Киевской области в ближайшие часы с удержанием до конца суток 17 июля ожидаются грозы. А 18 июля днем в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди.

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Как мы сообщали, ранее сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи, а на берег выбросило кучу медуз.

Тем временем полтавский телеканал достаточно оригинально подошел к погодному блоку – его теперь ведут полуголые парни.

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